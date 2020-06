Model 3 : Tesla intègre désormais la recharge de smartphones sans fil et des ports USB-C

Les Model 3 fabriquées aux Etats-Unis intègrent désormais la recharge sans fil des smartphones ainsi que des ports USB type C. Deux fonctionnalités que le constructeur avait lancé sur les Model Y fabriquées en Chine.

Tesla intègre désormais la recharge de smartphones sans fil ainsi que des ports USB type C à toutes les Model 3 qui sortent de l’usine de Fremont en Californie (Etats-Unis). Ces fonctionnalités étaient intégrées de série sur les Model Y produites dans la nouvelle usine chinoise du constructeur. L’ajout du tapis de recharge sans fil sur la Model 3 n’était possible qu’au prix d’une modification après achat.

La recharge des smartphones sans fil a beaucoup de pertinence dans un véhicule. Sans doute davantage, même, qu’à la maison. Parfois considérée comme gadget, cette fonctionnalité permet de mettre le smartphone en charge dès que l’on s’assoit sur le siège, sans trop y penser. Elle évite d’encombrer le véhicule de câbles – tout en évitant en toutes situations que vous ne tombiez en rade de batterie.

Concrètement, selon un cliché repris par Elektrek (cf. fin d’article) le tapis de charge se situe à l’avant, entre les deux sièges. Il permet de recharger simultanément deux smartphones. La recharge sans fil Qi est un mode de charge généralement plus lent que la recharge filaire. Et c’est là que les ports USB type C entre en jeu.

Lire également : Tesla Model 3 – vous pourrez bientôt passer vos appels vidéo via la caméra du rétroviseur

Plutôt que d’intégrer des ports USB type B classiques, Tesla prend un temps d’avance en ne proposant que le nouveau format universel. Il faut dire que les cåbles USB type C sont de nos jours faciles à trouver et que l’écrasante majorité des smartphones embarque un port USB type C. Que pensez-vous de l’intégration de ces nouveautés dans les Model 3 ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : Elektrek