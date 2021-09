Des millions de sites Web seront bientôt 30% plus rapides grâce à Cloudflare

Grâce à un nouveau standard web appelé Early Hints, Cloudflare va donner un coup de fouet à des millions de sites web. Cette technologie, uniquement disponible en version beta, promet que les sites web se chargeront 30% plus rapidement. Explications.

Ce jeudi 16 septembre 2021, Cloudflare, l'hébergeur web américain, a annoncé la prise en charge de Early Hints, une technologie visant à accélérer le chargement des sites Web, sur ses serveurs. Early Hints est un nouveau protocole du web. Dans un billet de blog, Cloudflare se vante d'être le premier hébergeur à ajouter cette technologie.

“Early Hints améliore considérablement les performances de chargement des pages du navigateur. […] Lors des premiers tests utilisant Early Hints, nous avons observé une amélioration de plus de 30 % du temps de chargement des pages pour les navigateurs visitant un site Web pour la première fois”, détaille Cloudflare.

Comment Cloudflare va accélérer le chargement des sites web ?

L'entreprise n'a pas hésité à détailler le fonctionnement de Early Hints. Pour charger une page web, votre navigateur, que ce soit Safari, Chrome ou encore Microsoft Edge, doit obtenir une série d'instructions de la part d'un serveur web. Ces instructions expliquent au navigateur quelles images et quel texte afficher à l'écran. Afin de réduire le temps de chargement des sites web, Cloudflare va transmettre des informations, appelées “conseils précoces”, directement au navigateur pendant que le serveur charge les instructions.

“En envoyant ces conseils à un navigateur avant que la réponse complète ne soit préparée, le navigateur peut déterminer ce qu'il doit faire pour charger la page Web plus rapidement”, détaille l'hébergeur. Pour mettre au point l'intégration de cette technologie, Cloudflare a travaillé main dans la main avec les développeurs de navigateur web.

Dès maintenant, Eary Hints est proposé en version beta à tous les clients de Cloudflare. L'administrateur d'un site web est invité à activer l'option en se rendant sur le tableau de bord proposé par l'hébergeur. Cerise sur le gâteau, la prise en charge de cette technologie est entièrement gratuite. “Tout le monde devrait avoir accès à l'Internet le plus rapide et le plus fiable possible et nous avons construit notre réseau mondial pour pouvoir le fournir. Maintenant, nous allons plus loin et travaillons avec les principaux navigateurs pour accélérer des millions de vos sites Web et applications préférés, entièrement gratuitement”, déclare Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare.