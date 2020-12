Microsoft a publié un long communiqué faisant le bilan de lancement de la Xbox Series X (et de la Series S). Le constructeur en profite également pour lâcher une petite bombe : xCloud arrivera sur PC et iOS au printemps prochain. Une manière de toucher le plus de joueurs possibles, et donc de gagner des abonnés au Game Pass.

C’est officiel, xCloud arrivera bien sur PC et iOS. Microsoft l’a annoncé dans un communiqué tirant un premier bilan du lancement de la Series X. Le service de Cloud Gaming, uniquement disponible sur Android pour le moment, va voguer vers de nouveaux horizons.

La date annoncée reste assez vague, puisque Microsoft évoque une sortie au printemps de xCloud sur PC et iOS. Sur PC, il sera directement disponible sur l’application Xbox, que les joueurs connaissent déjà. Il sera aussi possible d’y accéder en passant par un navigateur.

Disponible via navigateur sur iOS

Sur iOS, la situation est différente, puisque la politique d’Apple ne permet pas à Microsoft de proposer une application dédiée comme cela se passe sur Android. Pour contourner le problème, l’accès au catalogue se fera directement via le navigateur. Pour rappel, l’accès aux jeux par le cloud se fait via l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Pour 13 euros par mois, il comprend l’accès aux jeux sur console, PC ainsi que dans le Cloud (via Android uniquement pour le moment).

Microsoft en profite pour donner quelques chiffres, en se gardant toutefois de donner le nombre de Xbox vendues. Ainsi, on apprend que ce sont 1,6 million de mises à jour de jeux qui ont été réalisées via le Smart Delivery et que 40% des acheteurs de Series X ou S n’avaient pas de compte Xbox avant cela. Microsoft évoque aussi un record de ventes en Europe pour les Series, tout particulièrement en France et en Allemagne, mais n’entre pas dans le détail. Dommage.

En tout cas, la stratégie de Microsoft est centrée sur les services et cette déclinaison du Cloud sur deux nouvelles plateformes en est la preuve. Des centaines de jeux y sont déjà disponibles et il est possible de lancer des titres phares de la licence Xbox, comme Sea of Thieves ou Gears 5, en passant uniquement par le cloud.

Source : Microsoft