Microsoft veut transformer votre PC en assistant émotionnel, les psys peuvent trembler

Microsoft veut repousser les limites de l'intelligence artificielle avec Copilot, son assistant intégré à Windows. L'entreprise cherche à rendre cet outil plus humain, capable de fournir un accompagnement plus personnalisé et empathique.

Les intelligences artificielles deviennent de plus en plus présentes dans notre quotidien. Que ce soit ChatGPT, capable de discuter comme un humain, ou encore les assistants numériques comme Copilot de Microsoft, ces IA facilitent nos tâches tout en rendant l'interaction plus intuitive. Ce dernier, intégré à Windows et Office, aide déjà les utilisateurs à réaliser diverses tâches, de l'organisation des emails à la rédaction de documents. Cependant, la société a des projets plus ambitieux pour cet assistant : en faire un véritable compagnon numérique, capable de vous comprendre.

Dans une interview récente, Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, a partagé la nouvelle vision pour Copilot. Il a expliqué que l'IA ne sera plus seulement un outil technique, mais un assistant capable de comprendre les émotions et de s'adapter aux besoins des utilisateurs. L’objectif est de créer une interaction plus personnelle et plus humaine, où le programme peut voir ce que vous faites sur votre écran et interagir en temps réel. L’entreprise veut que vous vous sentiez accompagnés et encouragés par cet esprit numérique, qui pourrait à terme se transformer en véritable compagnon.

Microsoft va faire évoluer Copilot vers une IA plus humaine

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Copilot, l'outil sera capable d'analyser ce que vous voyez à l'écran et de vous proposer des actions en conséquence, que ce soit pour résoudre un problème ou suggérer une amélioration. Microsoft veut aller encore plus loin en ajoutant une fonction appelée “Think Deeper”. Cette option lui permettra de traiter des problématiques plus complexes, à l'image de ChatGPT et de son modèle “Strawberry”, qui prend le temps d’analyser chaque question avant de formuler une réponse. Cette capacité de raisonnement avancé lui permettra d’accompagner les utilisateurs dans des décisions plus difficiles, tout en prenant en compte leurs préférences et besoins.

En plus de ces améliorations, Microsoft prévoit d’intégrer une dimension émotionnelle à Copilot, avec un suivi plus personnalisé. L’idée est de développer une interaction où l’IA serait capable de comprendre l’état d’esprit de l’utilisateur, afin d’offrir des conseils adaptés. À terme, le programme pourrait gérer des tâches variées comme la planification de journées complexes, l’exécution d’actions précises ou même la gestion de transactions. La société rêve d’un futur où les intelligences artificielles ne seront plus simplement des outils, mais de véritables partenaires numériques, capables de tisser des liens durables avec les humains.

Source : Wired