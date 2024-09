Vous allez gagner beaucoup de temps dans Word grâce à cette nouvelle fonction de Copilot

Microsoft Word s'apprête à recevoir une nouvelle fonctionnalité grâce à Copilot. Ce nouvel outil va vous faire gagner beaucoup de temps dans la gestion de vos documents.

Copilot est l'assistant intelligent intégré par Microsoft dans sa suite 365, conçu pour automatiser et simplifier de nombreuses tâches courantes. Depuis son lancement, il a aidé les utilisateurs à rédiger plus rapidement des documents, à analyser des données complexes, et à créer des présentations plus facilement grâce à des suggestions automatiques et à l'automatisation de tâches répétitives. Aujourd'hui, la société va plus loin en y ajoutant une fonction de résumé automatique dans Word.

Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en cours de déploiement, permet à Word de générer automatiquement un résumé de tout un document dès son ouverture. Ce dernier, créé par Copilot, apparaît dans un bandeau situé juste sous la barre d'outils. Les utilisateurs peuvent cliquer sur “Afficher plus” pour le lire dans son intégralité ou le réduire si nécessaire.

Copilot génère automatiquement un résumé de vos documents dans Word

Le résumé automatique fonctionne de manière simple et intuitive. Dès que vous ouvrez un document, Copilot analyse son contenu et génère un texte avec une liste à puce claire et précise qui s'affiche directement en haut de la page. Cette fonction est particulièrement utile pour les utilisateurs qui travaillent sur des fichiers volumineux et souhaitent rapidement comprendre leur contenu sans avoir à tout lire. Il est également possible de mettre à jour ce condensé après avoir apporté des modifications au document, en cliquant sur le bouton “Vérifier le nouveau résumé”.

Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui disposent d'une licence Copilot Pro sur Word pour le Web, Windows, ou macOS. Microsoft a annoncé que le déploiement global pourrait prendre un certain temps, car l'entreprise souhaite s'assurer que ce module fonctionne sans problème. En plus de cette nouveauté, Copilot s'intègre également à d'autres outils de Microsoft 365, comme Outlook et Excel. Il permet d'automatiser la gestion des emails et l'analyse des données, et simplifie davantage le travail quotidien des utilisateurs.