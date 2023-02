Edge : le VPN intégré débarque sur le navigateur de Microsoft

Microsoft Edge propose désormais la fonctionnalité Edge Secure Network, un VPN intégré directement au navigateur. Il est présent dans la dernière version stable du logiciel, ce qui signe le début de son déploiement.

Avec Edge Secure Network, Microsoft veut intégrer un VPN directement dans son navigateur Edge. D’abord testé par une poignée d’utilisateurs triés sur le volet, il est maintenant déployé par vagues sur la dernière version stable du logiciel.

Pour le moment, tous les utilisateurs ne sont pas servis, mais cette arrivée signe l’aboutissement d’un projet sur lequel travaille la firme de Redmond depuis plus d’un an. Le but est d’apporter plus de sécurité à l’internaute, sans toutefois lui offrir l’expérience « classique » du VPN.

Edge dispose désormais d’un VPN intégré

En l’activant, toute votre activité sur Internet (en passant par Edge) sera donc chiffrée, intraçable. Pratique pour ne pas laisser ses données circuler dans la nature. Cependant, il ne s’agit pas d’un VPN classique. Il n’est pas possible de changer manuellement sa localisation, puisque Edge vous relie au serveur externe le plus proche. Pas de catalogue étranger sur Netflix, donc.

Microsoft propose plusieurs niveaux de sécurité pour son VPN : un mode optimisé, qui l’active automatiquement sur des wi-fi publics, un mode manuel qui permet de sélectionner des sites précis sur lequel passer en mode incognito et un mode total. Il sera possible d’utiliser 1 Go de données par mois gratuitement, après quoi, il faudra payer. Pour le moment, on ne connait pas encore le prix d’un abonnement pour utiliser le VPN intégré hors des limites de la gratuité. Il faudra évidemment lier Edge à son compte Microsoft pour en profiter.

Dans tous les cas, Edge continue doucement mais sûrement à se montrer de plus en plus séduisant pour les consommateurs. Rapide, simple, disposant du même moteur que Chrome ce qui permet d’importer facilement ses préférences du navigateur de Google, il a tout pour être le roi du marché. Pourtant, Edge a encore du mal à s’imposer dans le paysage. Sur PC, seuls 11% des utilisateurs s’en servent au quotidien, selon Statcounter, contre 65% pour le navigateur de Google qui semble indétrônable.