Edge 111 intègre un copilote pour obtenir toutes les infos d’un site en quelques secondes

La dernière grosse mise à jour de Microsoft Edge vise à accompagner les internautes dans leur recherche d’informations tout en leur simplifiant la vie. Ainsi, l’onglet Détecter devient le Copilote, un module capable d’afficher toutes les données d’un site, proposer des contenus similaires et même rédiger des textes à l’aide de l’IA de Bing.

Edge n’en finit pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Après avoir teasé l’arrivée d’un outil capable d’upscaler la définition des vidéos en streaming, Microsoft déploie la version 111 de son navigateur, accompagné de son lot de nouveautés habituel. Parmi ces dernières, une a particulièrement retenu notre attention : le Copilote. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité vise à devenir un véritable compagnon de route pour les internautes avides d’informations sur les sites qu’ils fréquentent.

Copilote vient en réalité remplacer l’onglet Détecter, déjà présent depuis quelques itérations. En ce sens, celui-ci affiche plusieurs données concernant les sites visités par l’utilisateur, comme le type de contenu diffusé ou encore l’origine de son trafic. Mais Copilote va encore plus loin en analysant la page et proposer d’autres contenus similaires à travers le web qui pourraient intéresser l’utilisateur. Et puisque l’on parle de Microsoft, il y a forcément un peu d’IA dans la recette.

Sur le même sujet : Google Chrome pourrait voler une fonctionnalité de Microsoft Edge pour vous faire gagner du temps

Microsoft déploie un véritable compagnon de route dans Edge

En effet, la firme de Redmond continue d’implémenter ChatGPT dans ses propres outils. Alors que le module Détecter intégrait déjà une fonctionnalité Conversation, celui-ci se dote désormais d’une seconde option, baptisée Message, qui offre la possibilité de générer un texte sur demande. Autrement dit, il vous suffit de demander à l’IA de vous écrire le texte de votre choix, selon les paramètres que vous aurez définis, pour que cette dernière s’exécute.

À noter que nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité par nous-mêmes, alors même que nous disposons de la dernière version d’Edge à date, à savoir la version 111.0.1661.41. Il est donc possible que son déploiement se fasse de manière progressive auprès des utilisateurs. En outre, d’autres nouveautés ont rejoint l’attirail du navigateur, notamment un nouveau design pour Microsoft Feed, plus centré sur la productivité.

Source : Microsoft