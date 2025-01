Microsoft prépare une Surface Pro plus compacte pour attirer les fans de PC pratiques et pas chers

Microsoft pourrait bientôt lancer une version plus petite de sa célèbre Surface Pro. Avec des écrans réduits et des puces Snapdragon, ces modèles seraient une alternative accessible et pratique aux Surface Go. Une annonce pourrait survenir dans les prochaines semaines.

Le marché des PC hybrides évolue constamment pour répondre à des besoins variés, qu’il s’agisse de travail, de divertissement ou de mobilité. Dans cet univers dominé par des géants comme Apple ou Samsung, Microsoft cherche à innover pour maintenir sa place avec sa gamme Surface. En effet, celle-ci est souvent appréciée pour sa polyvalence et sa qualité de fabrication.

Selon des rumeurs récentes, l’entreprise s’apprête donc à dévoiler des versions plus compactes de la Surface Pro et de la Surface Laptop. Ces appareils seraient dotés respectivement d’écrans de 11 et 12 pouces, contre les 13 pouces habituels des modèles actuels. Alimentés par les nouvelles puces Snapdragon X et X Plus de Qualcomm, ces dispositifs pourraient ainsi se positionner comme des alternatives abordables aux modèles plus premium de la gamme.

Des Surface Pro et Surface Laptop plus petites et moins chères seraient en approche

Ces nouvelles itérations pourraient marquer un changement de stratégie pour Microsoft. En effet, leurs caractéristiques les rapprochent davantage des séries Surface Go et Surface Laptop Go, qui visent des utilisateurs recherchant un bon compromis entre performance et prix. La Surface Go 3, lancée en 2021, n’a pas connu de véritable mise à jour pour le grand public depuis. Tandis que de son côté, la Surface Laptop Go 4 a été rafraîchie en juin 2024. Les nouveaux modèles de 11 et 12 pouces pourraient donc remplacer ces entrées de gamme.

En parallèle, Microsoft travaille également sur des versions plus performantes destinées aux professionnels. Lors de l’événement prévu pour le 30 janvier 2025, la marque pourrait dévoiler des modèles Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 équipés des processeurs Intel Lunar Lake. Ces variantes, qui sont axées sur des besoins plus élevés, offriraient des performances accrues et, pour la première fois, une connectivité 5G sur la Laptop 7. Cependant, ces appareils resteront réservés aux entreprises, car la société cherche à segmenter clairement ses offres entre le grand public et les professionnels.

Source : windowscentral