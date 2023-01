Microsoft tiendra une conférence Xbox le 25 janvier 2023, les fans de Starfield vont devoir patienter

Bonne nouvelle. Microsoft et Bethesda viennent de confirmer la tenue d'une nouvelle conférence Developer_Direct ce 25 janvier 2023 à 21h. Au programme, des informations inédites sur plusieurs titres à venir sur Xbox, PC et dans le Xbox Game Pass comme Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends ou encore le dernier chapitre de The Elder Scrolls Online. Malheureusement, il faudra attendre pour du nouveau sur Starfield.

Il était temps dirons certains. En effet, Microsoft n'a pris la parole concernant l'univers Xbox depuis le Tokyo Game Show 2022 en septembre 2022. Histoire de rattraper le retard sur la concurrence, et de rassurer également les joueurs Xbox, PC et les abonnés au Xbox Game Pass, Microsoft et Bethesda viennent de confirmer la tenue d'une nouvelle conférence Developer_Direct ce 25 janvier 2023.

Diffusée à partir de 21h, heure française, sur les chaînes Twitch et YouTube de Xbox et Bethesda, cet évènement s'attardera sur les sorties à venir en 2023 sur Xbox, PC et le Game Pass. Plus précisément, ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall et le dernier chapitre de The Elder Scrolls Online.

Du nouveau sur Forza Motorsport et Minecraft Legends

Comme le précise Microsoft dans son communiqué, la cérémonie sera présentée par les créateurs et créatrices des studios de Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios. Voici dans le détail ce qui vous attend :

Forza Motorsport : de nouvelles images de gameplay et des détails sur les mécaniques du jeu

: de nouvelles images de gameplay et des détails sur les mécaniques du jeu Minecraft Legends : une présentation complète du nouveau jeu d'action et de stratégie conçu par les créateurs de Minecraft avec des extraits de gameplay exclusifs

: une présentation complète du nouveau jeu d'action et de stratégie conçu par les créateurs de Minecraft avec des extraits de gameplay exclusifs Redfall : des images inédites des modes solo et multijoueur du prochain titre développé par les papas de la saga Dishonored et Prey avec un focus sur le système de combat, la personnalisation, les boss et le monde ouvert

: des images inédites des modes solo et multijoueur du prochain titre développé par les papas de la saga Dishonored et Prey avec un focus sur le système de combat, la personnalisation, les boss et le monde ouvert The Elder Scrolls Online : une présentation du nouveau chapitre majeur à venir en 2023 et des nouvelles régions de Tamriel

Pas de Starfield, mais patience, un évènement spécial est pour bientôt

Quid de Starfield ? A notre grande déception, il faudra malheureusement patienter avant d'avoir du nouveau sur le RPG spatial de Bethesda. En effet, voici ce que Microsoft écrit dans son communiqué : “Afin d'offrir à Starfield, le nouveau jeu de Bethesda Game Studio, tout le temps nécessaire pour le présenter en détail, un évènement dédié est en cours de préparation”.

Bien entendu, nous vous préviendrons lorsque Microsoft communiquera la date de cette conférence consacrée à Starfield. Pour rappel, les avis des premiers testeurs de Starfield sont dithyrambiques et annoncent un jeu révolutionnaire.