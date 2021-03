Microsoft Teams vous permet de jouer les journalistes TV pendant vos réunions

Microsoft va apporter prochainement plusieurs modifications à Teams, son service de visioconférence. En premier lieu, le mode Présentateur permettra à l'utilisateur de changer l'emplacement du contenu. En outre, Microsoft va améliorer l'intégration de PowerPoint dans Teams grâce au mode PowerPoint Live.

Alors que le mode hors-ligne est disponible sur Teams depuis la fin d'année 2020, Microsoft réserve encore quelques surprises aux utilisateurs de son service de visioconférence en ce début 2021. En effet et afin de rendre les conversations vidéo plus attrayantes, la firme de Redmond va intégrer prochainement le mode Présentateur.

Ce mode permettra à l'orateur de personnaliser l'affichage du contenu lors d'une conférence. Avec le mode “Reporter” il sera par exemple possible de placer vos diapositifs ou vos infographies dans un encadré au-dessus de votre épaule gauche. Une organisation qui rappelle les JT télévisés. Le mode “Standout” placera le présentateur devant le contenu partagé tandis que le mode “Side by Side” affichera le présentateur et le contenu dans deux fenêtres placées côte à côte.

“La façon dont je vois les choses maintenant, c'est que nous devons faire des présentations plus proches des émissions de télévision”, assure Nicole Herskowitz, directrice générale de Microsoft Teams, dans les colonnes du site The Verge. “Nous devons vraiment trouver des moyens de rendre ces expériences numériques plus puissantes”, ajoute-t-elle.

Le mode Présentateur tire parti de la technologie employée par Microsoft dans le mode “Together” (vidéo ci-dessous), lancé durant l'été 2020 sur Teams. Dans ce mode, tous les participants sont représentés par un avatar. L'arrière-plan de chaque webcam est détouré par une intelligence artificielle et les avatars en question sont ensuite mis en scène dans un environnement virtuel, comme un amphithéâtre ou un café.

Une intégration plus poussée de PowerPoint

Outre le mode Présentateur, Microsoft compte améliorer l'intégration de son logiciel PowerPoint dans Teams avec une nouvelle fonctionnalité baptisée PowerPoint Live. Grâce à ce mode, les conférenciers pourront accéder en un coup d'œil à leurs notes, aux diapositives et au chat, le tout via une interface spécifique. Les participants pourront de leur côté naviguer entre les différentes diapositives à volonté. Pratique pour rattraper le temps perdu lorsque l'on arrive en retard ou pour faire des captures d'écran.

D'après les précisions de Microsoft, le mode “Standout” sera disponible dans le courant du mois de mars 2021, les autres modes Présentateur arriveront un peu plus tard. Pour rappel, Microsoft travaille actuellement sur Mesh, une plateforme de communication avec des hologrammes.