Microsoft a annoncé que sa nouvelle suite Office 2021 LTSC arriverait bien cette année. Ainsi, les utilisateurs ne souhaitant pas passer au format à abonnement pourront bénéficier des dernières innovations de la suite logicielle. La beta sera lancée dans le courant du mois d'avril, promet la société.

Microsoft Office a énormément évolué ces dernières années, en changeant notamment son modèle économique. Avec Office 365, l’utilisateur peut avoir accès aux dernières versions en payant un abonnement mensuel ou annuel. Certains préfèrent tout de même rester au format plus traditionnel du LTSC, ou Long-Term Serviving Channel et Microsoft ne les oublie pas.

La firme de Redmond a ainsi annoncé qu’Office 2021 serait bien prévu pour cette année pour ceux qui ne souhaitent pas passer au format abonnement. Une fois leur licence payée, ils pourront utiliser la suite logicielle sans frais supplémentaires, le tout en profitant des dernières nouveautés comme le mode sombre ou les tableaux dynamiques sur Excel. Le design devrait lui rester sensiblement le même. Pour rappel, la dernière version d’Office dans ce format date de 2019.

Une version beta en avril

La suite logicielle n’a pas encore de date de sortie précise, mais Microsoft indique qu’une version beta sera disponible dès le mois d’avril. Seule certitude pour l’instant : Office 2021 sortira bien… en 2021. Dans la deuxième moitié de l’année, selon la firme de Redmond. Elle sera aussi bien disponible sur Windows que sur Mac à la même date. Concernant la vente, il faut signaler que le tarif sera augmenté de 10% par rapport à la version précédente. Néanmoins, le prix restera le même pour les PME et les particuliers. En cas d’achat, la suite sera prise en charge par Microsoft pour une durée de cinq ans, après quoi, il faudra passer à une autre.

Si utiliser Office « à l’ancienne » est encore possible aujourd’hui, tout porte à croire que ses jours sont comptés. Microsoft mise en effet énormément sur son Office 365, qui offre des avantages certains comme une utilisation dans le Cloud et des mises à jour constantes. A l’heure actuelle, Office 365 est disponible au prix de 7 euros par mois ou 69 euros par an pour l'offre la moins chère.