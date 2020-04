Microsoft s’apprête enfin à dévoiler la Surface Book 3 et Surface Go 2

Microsoft s’apprête à lever le voile sur la Surface Book 3 et la Surface Go 2, révèle une fuite. Une présentation dédiée serait d’ailleurs prévue dans le courant du mois de mai. On fait le point sur les dernières informations disponibles concernant la fiche technique des deux appareils.

Citant des « sources proches des plans de l’entreprise », The Verge affirme que Microsoft va présenter plusieurs nouveaux produits de la gamme Surface dans les semaines à venir. Malgré la pandémie de coronavirus, la firme de Redmond organiserait un lancement au début du mois de mai. Sans surprise, Microsoft se contentera d’une conférence en ligne, confinement oblige, ou d’un communiqué de presse.

Sur le même sujet : Microsoft Surface Book 2 – la version 13 pouces de base se met à jour avec un processeur plus puissant

Découvrez un aperçu des fiches techniques de la Surface Book 3 et Surface Go 2

La Surface Book 3 s’apprête donc à succéder à la Surface Book 2 lancée en fin 2017. D’après les informations piochées auprès de revendeurs en ligne, l’ordinateur portable serait alimenté par un processeur Intel de 10e génération épaulé par un maximum de 32 Go de RAM et d’un 1 To de stockage interne. Pour rappel, la Surface Book 2 était cantonné à 16 go de mémoire vive. Enfin, Microsoft opterait pour les cartes graphiques Quadro de Nvidia sur certaines variantes. Ces GPU sont réservés aux usages professionnels, à l’animation 3D et au design notamment.

Dans la foulée, Microsoft lancerait également une Surface Go 2, une nouvelle tablette 2-en-1 pour remplacer la Surface Go commercialisée depuis l’été 2018. Cette fois, la tablette serait construite autour d’un écran de 10,5 pouces cerclé de fines bordures. La Surface Go 2 serait alimentée par un processeur Intel Core m3 ou Intel Pentium Gold (pour les utilisateurs plus gourmands) couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Microsoft proposerait la tablette en version cellulaire (avec une connexion 4G donc). On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les nouveautés de Microsoft dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verge