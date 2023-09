Rechargez votre smartphone, tablette et PC en même temps avec ce chargeur ultra-rapide

Ugreen vient de lever le voile sur un chargeur qui pourrait bien s’avérer essentiel pour certains utilisateurs. Capable de délivrer jusqu’à 300W simultanément, il est largement capable de recharger tous vos appareils à la fois.

Avec le grand nombre d'ordinateurs, de périphériques, de smartphones et de tablettes que beaucoup d'entre nous utilisent chaque jour, il est parfois embêtant de devoir utiliser un chargeur différent pour chacun de ces appareils. Heureusement, le célèbre fabricant Ugreen a désormais la solution à ce problème avec un nouveau chargeur ultra puissant, qui peut recharger tous vos appareils à la fois.

Baptisé « Ugreen Nexode 300W USB C GaN Charger-5 Ports Desktop Charger », ce monstre est, comme son nom l’indique, équipé de 5 ports différents : 4 ports USB-C, et un port USB-A pour vos câbles un peu plus anciens.

Ce chargeur de 300W peut recharger tous vos appareils à la fois

Parmi les caractéristiques techniques du chargeur, on peut relever la présence des normes PD 3.1 et QC3.0, mais aussi PD/QC/SCP/FCA/AFC. Notons aussi que le premier port USB-C peut délivrer au maximum 140W, et non les 300W totaux disponibles. Ugreen souligne aussi le passage à des circuits intégrés alimentés par GaN III au lieu des anciennes puces en silicium, afin de réduire les émissions de carbone et surtout la taille de l’appareil.

Bien qu’il ne soit pas capable de délivrer plus de 140W sur le port USB6C situé en haut, le chargeur est livré avec un câble USB-C de 1,5 mètre supportant jusqu’à 240W, donc vous n’aurez pas à en acheter un séparément. Le chargeur est aussi accompagné d’un câble d’alimentation de 2 mètres, ainsi que d’un manuel d’instructions.

Ugreen démontre qu’il est alors par exemple possible de recharger un MacBook Pro 16 pouces à 140W sur le premier port USB-C, un MacBook Pro 13 pouces à 65W sur le deuxième, un Galaxy S23 Ultra à 45W sur le troisième, un iPhone 14 Pro Max à 30W sur le quatrième ainsi qu’une montre connectée à 25W sur le port USB-A, et tout cela simultanément.

Le chargeur est actuellement commercialisé à 269 dollars, mais une offre de lancement vous donnant accès à une réduction de 26% est disponible.