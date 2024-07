Microsoft pourrait abandonner les consoles Xbox en Europe, voici pourquoi

Selon une source et vu la stratégie actuelle de Microsoft, il se pourrait bien que le constructeur arrête de commercialiser les Xbox en Europe, entre autres. L'idée serait de se concentrer sur un autre type de produit.

Alors que les yeux de nombreux joueurs sont tournés vers la prochaine génération de consoles, que ce soit la Switch 2 ou même la PS5 Pro, Microsoft pourrait prendre une décision radicale et surprenante. Cela fait quelques mois que les rumeurs enflent quant à l'arrivée d'une nouvelle Xbox, sachant que l'on parle aussi d'une version portable, première incursion du constructeur dans ce domaine aujourd'hui encombré. La firme a même dévoilé une Xbox Series X sans lecteur de disque au début de l'été.

Pourtant, il est possible que cela s'arrête là, du moins dans certaines régions du monde. Microsoft est en train d'entamer une nouvelle stratégie, notamment en Europe, et cette dernière pourrait bien changer radicalement le visage de la marque dans nos contrées. Selon une source de The Verge, le géant américain souhaiterait arrêter la commercialisation des consoles Xbox dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Pourquoi Microsoft pourrait cesser la vente de consoles Xbox en Europe

L'informateur indique que Microsoft se focalisera uniquement sur l'abonnement cloud gaming Xbox Game Pass, les PC et les manettes Xbox. Une décision qui ferait suite aux faibles ventes des consoles Series X et Series S dans les pays concernés. On ne connaît pas les chiffres exacts, non dévoilés publiquement, mais ils seraient bien en dessous de ceux atteints aux États-Unis. En conséquence, l'entreprise va allouer moins de stocks à l'Europe.

Lire aussi – Xbox : la fin des jeux physiques ? Cette nouvelle relance le débat

L'hypothèse n'est pas sans fondement. Microsoft a récemment introduit son Game Pass sur le Fire TV Stick d'Amazon avant d'augmenter le prix de l'abonnement. Le discours est clair : vous n'avez pas besoin d'une console Xbox pour jouer à ses titres. Il fait même l'objet d'un post officiel sur X (Twitter), “Pas de console, pas de problème“. Un argument qui sert peut-être à préparer les esprits avant un futur abandon des consoles made in Redmond chez nous.