Il y a des changements pour le Xbox Game Pass et l’un d’eux ne va pas vous plaire

Microsoft annonce plusieurs modifications pour le Xbox Game Pass. Parmi elles, il y en a une qui risque fort de faire grincer des dents chez les abonnés au service de streaming de jeux vidéo.



Ce qui est bien avec le streaming, c'est que le procédé n'est pas réservé aux films, aux séries ou à la musique. Cela fait déjà quelques années que les jeux vidéo sont également accessible de cette manière, et chaque constructeur de console propose son service dédié. Nintendo à son Nintendo Switch Online, Sony le PlayStation Plus et Microsoft le Xbox Game Pass. Une excellente manière de profiter de nombreux avantages comme des nouveaux jeux à tester tous les mois ou encore l'accès à des émulateurs rétro dans le cas de Nintendo.

Les différentes formules sont bien sûr amenées à changer avec le temps, le plus souvent pour ajouter des fonctionnalités. La seule modification que redoutent les joueurs est facile à deviner : celle qui touche au prix de l'abonnement. Les propriétaires d'une Xbox series X ou Series S pensaient être l'abri dans la mesure où Microsoft a promis de ne pas augmenter les tarifs du Xbox Game Pass suite au rachat d'Activision-Blizzard. Visiblement, l'entreprise a menti.

Voici tout ce qui change pour le Xbox Game Pass

Sur une page du support en ligne intitulée “Mises à jour du Game Pass annoncées en juillet 2024“, on peut lire les changements à venir. Parlons tout de suite de celui qui fâche, vous allez devoir payer plus cher. Les nouveaux abonnés s’acquitteront immédiatement des nouveaux prix, tandis que l'augmentation touchera les abonnés actuels le 12 septembre 2024 :

Xbox Game Pass Ultimate : 17,99 € par mois (au lieu de 14,9 €).

: 17,99 € par mois (au lieu de 14,9 €). PC Game Pass : 11,99 € par mois (au lieu de 9,99 €).

: 11,99 € par mois (au lieu de 9,99 €). Xbox Game Pass Core : 69,99 € pour 12 mois (au lieu de 59,99 €). Le prix mensuel ne change pas.

Notons également la disparition de l'offre Xbox Game Pass Console au profit d'une nouvelle appelée Xbox Game Pass Standard. Sa particularité est de proposer les mêmes avantages que la formule Core, mais sans les exclusivités Xbox le jour de leur sortie : “Certains jeux disponibles avec Xbox Game Pass Ultimate le premier jour ne seront pas immédiatement disponibles avec Xbox Game Pass Standard et pourront être ajoutés à la bibliothèque à une date ultérieure“.

Le prix de cet abonnement n'a pas été annoncé en euros au moment de publier cet article. En dollars, il s'élève à 14,99 $, contre 10,99 $ pour le Game Pass Console. Si vous avez en ce moment un Pass Console, rien ne change pour vous tant que le renouvellement automatique est actif.