Microsoft Outlook pour Mac est désormais gratuit, il fait le plein de nouvelles fonctionnalités

Microsoft a annoncé sur son site la disponibilité d'Outlook pour macOS. La firme de Redmond a soigné l'intégration de son célèbre logiciel pour une intégration parfaite dans le système d'exploitation d'Apple.

Microsoft a annoncé sur le blog de la compagnie qu’Outlook, son client email intégré à la suite Microsoft 365 est désormais disponible sur Mac, et cerise sur le gâteau, il est gratuit. Si vous possédez un système sous macOS, vous n’aurez nul besoin de posséder un abonnement à Microsoft 365 ou même une licence Office, pour profiter de ce logiciel très populaire.

Les utilisateurs pourront, comme il se doit, ajouter leurs comptes Outlook, Gmail, iCloud, Yahoo ou encore IMAP. Cette nouvelle version étant optimisée pour les processeurs Apple Silicon M1 et M2, l'interface a également été retravaillée pour être en accord avec l'environnement de macOS. Comme Microsoft a pour ambition de proposer ses services sur toutes les plateformes possibles, la compagnie propose un mode Handoff, qui permet de commencer à rédiger un email sur un appareil sous iOS ou iPadOS, et de continuer à l’écrire sur un Mac, et vice versa. Une fonctionnalité dont les utilisateurs de Gmail, le client de Google, jouissent depuis déjà un certain temps.

Outlook pour Mac est maintenant gratuit et ne nécessite pas de compte Outlook

Outlook est connu pour être un client email professionnel, et dans ce cadre, il fonctionne de pair avec les Contacts et le Calendrier. L’intégration de ce dernier est poussée, la firme de Redmond ayant même pensé à le proposer sous forme de widget, pour un accès encore plus rapide. Dans le même ordre d’idées, Outlook s’intègre désormais parfaitement dans le centre de notifications de macOS.

Microsoft ne compte pas s’en arrêter là, et le développement du logiciel est loin d’être terminé. À l’avenir, vous pourrez créer un profil Outlook pour le mode Concentration de macOS et iOS. Cela vous permettra donc de « muter » les notifications de réception d’email selon que ce dernier est personnel ou professionnel. Dans les propres termes de la compagnie, cela « vous permettra de rester concentré sur vos courriels professionnels importants, sans être distrait par vos courriels personnels ».