GTA 6 pourrait sortir en 2024 avec du contenu en moins, l’Allemagne bloque l’interdiction des voitures thermiques, c’est le récap

Un leaker réputé dévoile de nouvelles informations sur GTA 6, l'Allemagne bloque l'entrée en vigueur définitive de l'interdiction de la vente des voitures thermiques, et le retour du créateur de la PS5 pour concevoir la PS6, c'est le récap du lundi 6 mars 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech sur Phonandroid ce lundi 6 mars 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes cette fonctionnalité à venir sur WhatsApp qui permettra d'ignorer automatiquement des appels de numéros inconnus.

Dans un tout autre registre, Huawei a enfin répond aux accusations d'espionnage des visiteurs du MWC 2023, le salon mondial du mobile de Barcelone. Sans surprise, la marque chinoise clame son innocence et affirme que les badges fournis aux utilisateurs ne stockaient aucune information personnelle.

Du côté des accessoires et objets connectés, Nothing a confirmé le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil Nothing Ear (2) dès le 22 mars 2023. On a évidemment hâte de voir le résultat, la 1re génération proposant plutôt une bonne expérience (qualité de son, réduction de bruit active) pour moins de 100 €. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations essentielles à retenir de ce lundi 6 mars 2023.

GTA 6 pourrait sortir en 2024 avec du contenu en moins

D'après le leaker Tez2, réputé pour ses révélations sur les jeux Rockstar, le studio est déterminé à lancer GTA 6 en 2024. Néanmoins, respecter ce calendrier ne sera pas sans conséquence. Selon lui, il est possible que la direction du studio se décide à retirer des éléments de contenus (missions annexes, zones à visiter, personnages, etc.) pour rester dans les clous et éviter un report en 2025.

L'Allemagne bloque l'interdiction des voitures thermiques

Tandis que l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves était sur la dernière droite avant son acceptation définitive, l'Allemagne vient de bloquer le processus. En effet, le pays a menacé de s'abstenir lors du vote prévue cette semaine, à condition que la Commission européenne inclut dans le texte des mesures en faveur des carburants synthétiques.

Le papa de la PS5 revient aux manettes pour la PS6

Mark Cerny, le responsable de l'architecture de la PS5, pourrait revenir aux manettes pour la création et le développement de la PS6. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé deux comptes Twitter généralement bien informés. Rien d'étonnant en soi, compte tenu de la qualité technique de la PS5.

