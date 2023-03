Microsoft : le rachat d’Activision a des chances de passer en Europe, voici pourquoi

D'après nos confrères de Reuters, le rachat d'Activision-Blizzard pourrait être acceptée par la Commission européenne. Selon le média, les récents accords signés avec Nintendo et Nvidia ont rassuré l'institution quant aux intentions du géant américain.

Comme vous le savez probablement, Microsoft a créé la surprise en janvier 2022 en annonçant le rachat d'Activision-Blizzard pour un montant historique de 69 milliards de dollars.

Mais attention, l'opération n'est encore entérinée et cette acquisition doit d'abord passer entre les mains des différentes autorités de la concurrence où exerce Activision, à savoir la Commission européenne pour l'UE, la Federal Trade Commission (FTC) aux Etats-Unis, la SAMR en Chine et enfin la CMA chez nos voisins britanniques.

Pour cause, dès l'annonce du rachat, de nombreuses inquiétudes ont fait surface, concernant notamment le devenir de certaines licences phares de l'éditeur sur les consoles concurrentes. Sony a été le premier à monter au créneau et à manifester sa peur de perdre Call of Duty sur Playstation.

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est en bonne voie en Europe

Or, nous venons d'apprendre grâce à nos confrères de Reuters que l'opération a de bonnes chances d'être acceptée, en Europe du moins. Récemment, Microsoft a signé des accords de licence avec Nintendo et Nvidia, qui garantissent la présence des jeux Call of Duty sur les plateformes et consoles des deux entreprises durant les 10 prochaines années.

Une manière pour Microsoft de prouver sa bonne foi aux différents régulateurs, mais aussi à Sony, quant à ses plans pour la célèbre licence de FPS. Notez d'ailleurs que Microsoft a proposé un accord similaire à Sony, resté sans réponse pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, ces deals récents auraient rassuré les législateurs européens.

Selon Reuters, il est ainsi peu probable que la Commission européenne exige de Microsoft la vente des actifs Activision-Blizzard (notamment ceux à Call of Duty) pour obtenir son autorisation. Attention toutefois, rien n'est encore fait pour l'instant. Les régulateurs de l'UE donneront leur réponse définitive sur ce dossier brûlant d'ici le 25 avril.

Et si la victoire semble à portée de main en Europe pour Microsoft, c'est encore loin d'être le cas aux USA et au Royaume-Uni. La FTC a intenté une action en justice pour bloquer l'accord à la fin 2022, tandis que la CMA souhaite plutôt que la firme de Redmond se sépare de Call of Duty pour éviter tout problème.