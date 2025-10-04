Microsoft explique comment il va rendre Windows toujours plus intelligent

L'IA va peu à peu s'emparer de Windows. Toute l'expérience va bientôt tourner autour des nouvelles capacités intelligentes du système. La révolution est en marche et pourrait bien devenir la nouvelle grande étape pour l'informatique après l'apparition des interfaces utilisateur et de la combinaison clavier-souris.

L'expérience Windows a profondément changé depuis quelques années. Microsoft a déployé de nombreuses fonctionnalités basées sur l'IA et a même adapté de nombreux éléments majeurs de son interface pour mettre en avant ses nouvelles capacités. Rechercher un paramètre ou un fichier sur son ordinateur n'a par exemple jamais semblé aussi naturel qu'avec Copilot+. Plutôt que de fouiller l'Explorateur de fichiers et les menus d'options, ou de devoir trouver les bons mots-clés, l'utilisateur peut décrire ce dont il a besoin avec ses propres mots. Le système d'IA se charge alors de trouver la fonctionnalité ou le document désiré.

Les évolutions matérielles et logicielles vont permettre d'aller encore plus loin dans cette direction d'un Windows plus intuitif, performant et intelligent. Les NPU, des processeurs qui accélèrent les tâches d'IA sur l'appareil en local, vont donner les outils aux développeurs pour créer des expériences toujours plus poussées. Et justement, Microsoft nous donne un aperçu de l'avenir de Windows sous IA.

L'IA va transformer Windows en profondeur

“À bien y réfléchir, depuis 60 ans, la façon dont nous utilisons un ordinateur n'a pas vraiment changé”, estime Steven Bathiche, cadre de Microsoft en charge de l'intégration de l'IA dans Windows. Il fait ici référence au traditionnel combo clavier-souris, encore indémodable… pour l'instant. La firme a bien tenté d'innover, entre des projets de réalité virtuelle et de métavers pour inventer de nouveaux environnements de travail, ou encore l'assistant Cortana, qui n'aura jamais réussi à convaincre. Mais la montée en puissance de l'IA devrait enfin permettre d'optimiser l'interface qui sert de lien entre l'utilisateur et le système.

Steven Bathiche considère que l'essor des assistants boostés à l'IA, capables de comprendre les requêtes des utilisateurs et, avec leur permission, d'exécuter des tâches à leur place, va permettre de réduire drastiquement le nombre d'actions et de clics pour réaliser une opération. Ils en sont déjà capables, mais la démocratisation des NPU, et l'amélioration de leurs performances, vont permettre d'augmenter laa réactivité et la vitesse des agents IA, pour se rapprocher d'une expérience transparente, et ce, sans besoin d'une connexion à internet et de partager des données avec un serveur cloud.

“Les agents sont véritablement l'étoile polaire”, explique Steven Bathiche. Ils sont le point que se fixent tous les développeurs qui cherchent à mettre à niveau leurs systèmes, applications ou fonctionnalités. Ils ont aussi été très vite adaptés par le grand public. Au contraire de la réalité augmentée ou virtuelle, du métaverse, ou d'autres technologies prometteuses, mais qui n'ont finalement pas réussi à s'imposer, les grands modèles de langage et les agents d'IA ont immédiatement suscité l'engouement des utilisateurs, qui se sont appropriés ces nouveaux outils.

Une expérience plus intuitive et transparente

La vitesse à laquelle “Demande à ChatGPT” a remplacé “Cherche sur Google” est même assez hallucinante. La simplicité d'utilisation, le gain de productivité et les applications possibles sont telles que même des réfractaires aux nouvelles technologies sont tombés sous le charme. L'enjeu pour Microsoft et les éditeurs de logiciels est désormais d'intégrer nativement des fonctionnalités au sein des programmes, fonctions et systèmes qui existent déjà, pour une expérience encore plus limpide.

Windows a déjà emprunté ce chemin. Pour bien des besoins, vous n'avez pas besoin d'ouvrir ChatGPT et de vous connecter à votre compte, car l'OS prend directement en charge les mêmes modèles sur lesquels l'assistant repose pour distiller des touches d'IA un peu partout. L'idée est que progressivement, les options d'IA deviennent si intuitives et si bien intégrées au reste de l'écosystème, qu'on ne se rende même plus compte que Copilot est derrière.

L'IA est déjà capable de prouesses et nous n'en sommes qu'à ses balbutiements. Après le texte, elle gère de mieux en mieux la voix, l'image, la vidéo, le son… Sur Windows, elle peut même analyser une situation dans un jeu vidéo pour prodiguer des conseils au joueur. À terme, on peut imaginer que l'IA va automatiser encore plus d'actions pénibles et nous donner un contrôle absolu sur notre appareil sous Windows. On pourra naviguer à la voix, voire directement avec le regard. Excitant et effrayant à la fois, n'est-ce pas ?