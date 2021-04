Microsoft Edge va intégrer la connexion automatique en HTTPS dès l’été 2021

Microsoft améliore la sécurité sur son navigateur Edge via une nouvelle mise à jour. Ce patch intègre une option permettant d'activer par défaut la connexion HTTPS. Cette fonctionnalité sera déployée durant l'été 2021.

Microsoft continue d'introduire de nouvelles fonctionnalités sur son navigateur phare Microsoft Edge. Rien qu'en avril 2021, la firme de Redmond a ajouté un nouveau mode Performance, qui permet notamment d'optimiser la mémoire vive et votre CPU, pour une navigation plus rapide.

Le constructeur américain a également déployé sur Android la dernière version du navigateur, un moyen d'offrir aux utilisateurs sur smartphone les mêmes fonctionnalités que sur PC. En ce mercredi 28 avril 2021, Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité pour Edge durant l'été 2021.

En effet, l'entreprise compte intégrer une option permettant d'activer par défaut la connexion HTTPS sur tous les site Web. “À partir de la version 92 de Microsoft Edge, les utilisateurs auront la possibilité de faire passer les connexions de HTTP à HTTPS sur les domaines susceptibles de prendre en charge ce protocole sécurisé”. Pour rappel, Edge est pour l'instant à sa version 90, la mouture 92 n'est pas attendue avant le mois de juillet 2021.

Microsoft Edge priorise à son tour la connexion HTTPS

Grâce à cette option, les utilisateurs profiteront d'une sécurité renforcée durant leur navigation sur Edge, notamment contre les attaques du Type Man-in-The-Middle (MITM) qui consiste à intercepter et espionner les données échangées sur des connexions HTTP non chiffrées. En effet, les connexions HTTP n'étant pas chiffrées, il suffit qu'un programme malveillant sévisse sur votre PC pour accéder facilement à toutes les informations envoyées par ce biais, comme vos mots de passe ou pire vos informations bancaires.

À l'inverse, en HTTPS la connexion s'effectue via un canal chiffré et vos données sont donc protégées durant les échanges. Pour rappel, Microsoft Edge n'est pas le premier navigateur en prioriser la connexion HTTPS au profit du HTTP. Sur la version 90 de Google Chrome déployé début avril, le protocole HTTPS est désormais utilisé par défaut, le navigateur faisant en sorte de connecter automatiquement sur la version HTTPS d'un site.

Même constat chez Mozilla Firefox qui propose un mode HTTPS Only depuis la version 83 de Firefox déployée en novembre 2020. Ici aussi, le navigateur fait en sorte de charger tous les sites dans leur version HTTPS. Si ce n'est pas possible, Firefox vous demande votre autorisation avant d'afficher un site via HTTP.

Source : Bleeding Computer