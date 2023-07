Proton : le stockage sur le Cloud s’enrichit d’un outil indispensable si vous utilisez Windows

Proton, l'entreprise suisse à l'origine de services centrés sur la confidentialité des données, vient de sortir une version Windows de son système de stockage dans le Cloud : Proton Drive pour Windows. À la clé, un chiffrement de bout en bout et une synchronisation continue entre les appareils, mais pas que.

Proton, ce nom vous dit quelque chose ? On ne parle pas ici de la particule subatomique, mais bien de la société basée en Suisse qui développe des services open source mettant l'accent sur la confidentialité des données. Le plus connu est probablement Proton Mail, mais on trouve également un agenda (Proton Calendar), un VPN (Proton VPN) ou un système de stockage de données dans le Cloud : Proton Drive. Vous l'avez deviné, on parle d'un logiciel similaire à OneDrive ou Google Drive.

Jusqu'à présent, pour utiliser Proton Drive, il fallait nécessairement passer par le site Web, ou plus récemment par une application de stockage chiffré sur Android et iOS. Aujourd'hui, si vous possédez un ordinateur sous Windows, vous pouvez télécharger Proton Drive pour Windows en cliquant sur le bouton à la fin de cet article. Ce nouveau logiciel vient compléter l'offre de services en mettant l'accent sur la simplicité et la sécurité.

Proton Drive pour Windows chiffre vos données pour une sécurité renforcée

L'intérêt principal du logiciel Proton Drive pour Windows est de faciliter le stockage et la synchronisation continue des fichiers entre vos appareils Windows, mais également vers et depuis l'interface Web du service. Vous disposez d'un accès hors ligne à tout ce que vous sauvegardez, ainsi que d'un historique des versions de chaque document modifié. Pas de panique en cas de suppression involontaire d'une photo importante, vous pourrez la récupérer. Bien sûr, le tout est entièrement chiffré de manière à ce qu'aucune personne extérieure, pas même les équipes de Proton, ne puisse accéder à vos fichiers.

La création d'un logiciel pour Windows fait sens pour Proton, qui précise que 65 % de ses clients accèdent à son service de stockage dans le Cloud via un appareil Windows. Lors de la phase de bêta test, la société relève que “les utilisateurs de l'application Proton Drive pour Windows ont importé plus de cinq fois plus de données que ceux utilisant uniquement les applications web et mobiles”. Le logiciel ne nécessite pas de souscrire l'une des formules payantes de Proton : il est téléchargeable même si vous avez choisi l'abonnement gratuit. Andy Wen, fondateur et CEO de Proton, a déjà annoncé qu'une version macOS était en test.

