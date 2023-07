Vous pouvez enfin tester Bing Chat si vous êtes sur Chrome ou Safari

Bing Chat, l’IA de Microsoft façon ChatGPT, s’invite enfin sur d’autres navigateurs. Alors qu’il fallait jusqu’à présent passer par Edge, l’IA conversationnelle est désormais accessible depuis Google Chrome et Safari.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’on savait que Microsoft se préparait à déployer plus largement Bing Chat, et l’IA conversationnelle est enfin disponible sur davantage de navigateurs Internet. Alors qu’il fallait jusqu’à présent télécharger Edge pour pouvoir tester Bing Chat, ce dernier est désormais accessible depuis Google Chrome et Safari.

Une fois sur bing.com, lorsque vous cliquez sur « Chat », Microsoft ne vous redirige plus vers Edge, mais bien vers une page vous permettant de converser avec Bing Chat. Accéder à l’IA est donc plus simple que jamais, ce qui devrait encourager de nombreux utilisateurs à l’essayer.

Bing Chat s’invite sur Chrome et Safari

Pour utiliser le chatbot alimenté par l'IA, les utilisateurs doivent simplement se rendre sur bing.com et cliquer sur l'icône “Chat” située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ils peuvent ainsi engager une conversation avec le chatbot. Bing AI s'intègre désormais aux résultats de recherche standard, offrant aux utilisateurs un accès encore plus pratique aux informations pertinentes.

Cependant, il est important de noter que Bing AI dans Google Chrome comporte certaines limitations. Par exemple, vous êtes limités à des requêtes de 2 000 caractères, soit la moitié de ce qui était disponible dans le navigateur Edge (4 000 caractères). La conversation est également réinitialisée après cinq messages seulement, contre 30 dans Edge.

Comme on pouvait s’en douter, Microsoft vous invite donc à vous rendre sur son propre navigateur si vous souhaitez profiter de la meilleure expérience avec Bing Chat et vous engager dans des conversations plus longues. Bing vous permet aussi depuis peu de faire des recherches avec des images gratuitement, contrairement à ChatGPT, et cette fonctionnalité phare est bien disponible sur Chrome et Safari.

En plus de déployer Bing Chat sur les navigateurs Internet concurrents, Microsoft a discrètement introduit la prise en charge du mode sombre pour le chatbot. Le mode sombre correspond automatiquement aux préférences du système par défaut, mais les utilisateurs ont également la possibilité d'appliquer manuellement le thème sombre via le menu. La bonne nouvelle, c’est que ce mode sombre offre un noir pur, ce qui devrait être apprécié des utilisateurs d’ordinateurs équipés d’écrans OLED.