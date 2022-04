Microsoft Edge : les onglets en veille vont améliorer les performances et l’autonomie de votre PC

Microsoft a annoncé une amélioration intéressante pour son navigateur Edge. À partir d'Edge 100, les onglets en veille bénéficient d'une mise à niveau qui garantit des performances optimales lorsque plusieurs pages partagent une instance de navigation.

Les navigateurs Web sont souvent accusés d’utiliser beaucoup trop de ressources sur votre ordinateur, ce qui a pour conséquence de le ralentir, mais surtout de faire drastiquement baisser leur autonomie générale. Les géants du numérique s’efforcent donc depuis plusieurs années maintenant d’optimiser au maximum les performances de leurs logiciels.

Pour cela, Microsoft avait intégré à son navigateur Edge une fonctionnalité qui permettait de mettre des onglets en veille. Cela réduisait de 99 % l'utilisation du processeur et de 85 % celle de la RAM. Microsoft vient désormais de mettre à jour cette fonctionnalité sur la dernière version du navigateur.

Microsoft Edge va augmenter le nombre d’onglets en veille

Microsoft Edge 100 a été déployée il y a quelques jours, et est essentiellement une mise à jour de sécurité. Cependant, Microsoft a souligné que la dernière version améliore les performances du navigateur avec une version plus optimisée des onglets en veille. En modifiant la façon dont les onglets rentraient en veille, Microsoft a annoncé qu’il allait désormais permettre de mettre en veille jusqu’à 8 % d’onglets supplémentaires.

Si vous voulez avoir une idée des performances que vous économisez en utilisant des onglets en veille, Microsoft a également ajouté un tableau de bord qui détaille toutes les données. Si vous ouvrez le menu à trois points dans le coin supérieur droit, puis choisissez Performances, vous pouvez voir quelles ressources sont utilisées et économisées en fonction de vos onglets actuellement ouverts.

Cette nouvelle mise à jour va donc non seulement permettre à votre ordinateur d’économiser encore plus de ressources, mais également permettre aux ordinateurs portables de profiter d’une autonomie un peu plus longue. Ce n’est pas la première fois que Microsoft déploie une mise à jour permettant d’augmenter l’autonomie puisqu’il avait dévoilé à la fin de l’année dernière un mode allégé sur Edge qui utilise moins de ressources système.

Source : Microsoft