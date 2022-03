Après Windows, Microsoft fait désormais la pub d’Office dans Edge

Microsoft cherche visiblement à inciter les internautes à utiliser les logiciels de sa suite Office comme Word, Powerpoint ou Excel. En effet, le constructeur américain teste actuellement un nouveau bouton dans son navigateur qui permet d'accéder directement à ses outils de bureautique.

Avec Edge, Microsoft a pris la mauvaise habitude de faire la promotion de ses propres services, ou au contraire de dénigrer l'offre des concurrents. On se souvient par exemple de ces pop-up anti Google Chrome ou encore de ces publicités dans le menu Démarrer qui invitaient les utilisateurs à passer sur Edge.

Cette fois-ci, Microsoft cherche visiblement à mettre en avant les logiciels de bureautique de sa suite Office. Comme le rapporte un utilisateur sur Reddit et membre du programme Insider, la firme de Redmond a rajouté un nouveau bouton sur la dernière version de son navigateur Web.

Microsoft ajoute un bouton sur Edge pour accéder à la suite Office

Depuis l'onglet Appearence, accessible dans les paramètres en tapant la commande Edge://settings/appaerence, on peut effectivement apercevoir ce bouton, entre ceux dédiés aux jeux vidéo et aux commentaires/retours. Une autre technique pour le trouver, bien plus simple, consiste à cliquer sur les trois petits points en haut à droite et à se rendre dans la partie “Outils supplémentaires”. Vous trouverez dans la liste le fameux bouton Microsoft Office.

En l'activant, un raccourci Microsoft Office viendra se greffer dans la barre d'outils d'Edge. Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé immédiatement sur la version web de la suite Office, depuis laquelle vous pourrez accéder aux moutures Web des différents logiciels de bureautique comme Word, Excel, Powerpoint, Teams ou encore OneDrive et Outlook. Comme le précise l'utilisateur de Reddit à l'origine de cette découverte, cette fonctionnalité est pour l'instant disponible uniquement sur la version Canary de Edge, celle réservée aux développeurs.

Par ailleurs, il ajoute que Microsoft compte déployer progressivement cette fonctionnalité. En d'autres termes, il faudra peut-être attendre quelques semaines/mois pour en profiter sur la version grand public de Microsoft Edge. Pour rappel, Edge est sur le point de dépasser Safari en parts de marché sur le segment des navigateurs de bureau, avec 9,54% contre 9,84% pour le service phare d'Apple. Chrome reste évidemment le numéro 1, avec 62% de parts de marché.

Source : Reddit