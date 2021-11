Microsoft Edge : un nouveau mode permet de réduire la consommation d’énergie

Microsoft a dévoilé plusieurs nouveautés pour le navigateur Edge. L’une d’elles est un nouveau mode allégé qui utilise moins de ressource système, la RAM et le CPU. L’objectif de ce nouveau mode est de réduire la consommation d’énergie et, par extension, d’augmenter l’autonomie des PC portables. Le mode s’active automatiquement.

Microsoft a présenté cette semaine plusieurs nouveautés pour le navigateur Edge. Des nouveautés qui concernent plusieurs domaines. Période de fin d’année oblige, avec Black Friday et Noël, la plupart concernent le shopping. Et plus précisément le monitoring des prix des articles que vous avez regardés. Mais l’une d’elles impactera tous les utilisateurs, puisqu’elle touche à la gestion de l’énergie.

Microsoft ajoute un nouveau mode à Edge qui consomme moins d'énergie

La firme de Redmond annonce en effet l’arrivée d’un mode appelé en anglais Efficiency Mode, que nous pourrions traduire par « Mode optimisé ». Celui-ci permet de réduire l’utilisation des ressources système par le navigateur. Il s’agit notamment de ressources en mémoire vive et en capacité processeur. Sous certaines conditions, Edge active une fonction que nous avons déjà évoquée dans nos colonnes : la mise en sommeil ed certains processus et de certains onglets. Le but : alléger son empreinte sur la RAM et le CPU.

Si Edge savait déjà mettre en sommeil des onglets, le navigateur peut désormais le faire automatiquement. En effet, la principale condition pour activer ce mode est la capacité restante de la batterie, tout simplement. Il faudra cependant que vous vous rendiez dans les paramètres pour que ce mode s'active automatiquement.

Grâce à ce mode, la navigation est plus fluide et l'autonomie augmente

Il y a deux conséquences à cela. La première est l’accélération des processus actifs ou en premier plan. C’est l’un des grands problèmes des navigateurs modernes : la multiplication des onglets a fortement augmenté leurs besoins en ressource, allant jusqu’à ralentir certaines configurations. La seconde conséquence est l’augmentation de l’autonomie, les processus dans les onglets inactifs ne consommant plus d’énergie.

Bien évidemment, ce second avantage, qui est le plus important, ne concerne pas tout le monde. En effet, seuls les appareils fonctionnant sur batterie verront leur autonomie augmenter. Nous pensons aux ordinateurs portables, mais également aux tablettes et autres appareils hybrides. Microsoft ne confirme pas si cette fonction concerne uniquement Windows 11 ou également Windows 10.