Microsoft Edge 94 met en veille les onglets inactifs immédiatement, fini les temps d’attente

La future version de Microsoft Edge permettra de mettre en veille les onglets inutilisés moins d'une minute après une période d'inactivité. Elle devrait ainsi vous permettre de gagner en ressources CPU et de RAM. Cette fonction est d'ores et déjà présente dans la version Canary de Edge, voici comment y accéder et l'activer.

Microsoft Edge est en train de monter en puissance, et ce n'est pas probablement un hasard. Basé sur Chromium, le navigateur profite à la fois du parc installé de PC sous Windows 10, mais également de la débâcle de Firefox, qui a perdu 46 millions d'utilisateurs en 3 ans. En parallèle de quoi le navigateur se révèle vraiment rapide, convivial, sécurisé et nettement plus facile à personnaliser que l'ancienne édition de Microsoft Edge, qui n'était pas basée sur Chromium.

Bref, Edge n'en finit pas de s'améliorer, preuve en est la dernière préversion du navigateur. Si vous êtes du genre à ouvrir une multitude d'onglets dans votre navigateur, et surtout à ne jamais les fermer, cette nouvelle fonction de Microsoft Edge devrait vous intéresser. Surtout si votre PC n'est pas un foudre de guerre, car en fonction du nombre d'onglets, du contenu des pages Web (trop de JavaScript tue le JavaScript !), et des autres applications qui tournent en tâche de fond, votre ordinateur peut rapidement se trouver à court de ressources.

Edge 94 met en pause les onglets non utilisés après moins d'une minute d'inactivité

Dans sa toute dernière édition, le navigateur Microsoft Edge permet de littéralement “couper” les onglets que vous n'utilisez pas. Le logiciel ne les ferme pas pour autant, il les met simplement sur pause. Afin de réduire l'usage du CPU et de la RAM, le navigateur de Redmond proposait déjà une fonction permettant de mettre en veille les onglets. Mais le délai d'activation de cette option était assez long (5 minutes dans le meilleur des cas).

Grâce à la nouvelle édition de Microsoft Edge, les onglets que vous ne consultez pas se mettent plus rapidement en pause. Ainsi, on passe de cinq minutes à “moins d'une minute après une période d'inactivité”. Autant dire que la mise en veille est immédiate, ou presque. De quoi gagner en ressources CPU et RAM, mais aussi de moins faire ramer la page que vous consultez.

Comment régler la veille des onglets de Microsoft Edge ?

Cette option est disponible pour le moment dans l'édition “Canary” de Microsoft Edge (version 94.0.973.0 à l'heure où nous écrivons ces lignes). Pour la télécharger, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Télécharger Microsoft Edge (édition Canary)

Pour activer la fonction de mise en veille quasi immédiate, procédez ensuite comme suit :

Ouvrez le navigateur, puis cliquez sur les trois petits points, en haut à droite de l'interface Rendez-vous sur la fonction Paramètres Dans le nouvel onglet qui s'ouvre, dirigez-vous sur Système C'est depuis le cadre Optimiser les performances que vous pouvez désormais régler le temps après lequel les onglets inactifs sont placés en mode veille. Par défaut, ce délai est réglé à 2 heures d'inactivité. La nouvelle version de Microsoft Edge vous permet désormais de descendre cette durée à moins d'une minute. Notez au passage que cette fonction n'a pas encore été traduite dans l'actuelle version de Microsoft Edge. Elle est donc intitulée “Less than a minute on inactivity“.

Et voilà, le tour est joué, il n'est même pas besoin de relancer le navigateur. Pour conclure, notez qu'il n'est pas non plus nécessaire de désinstaller l'actuelle version de Microsoft Edge. L'édition standard et la version Canary (qui est en fait une bêta), peuvent parfaitement cohabiter sur le même PC. De quoi vous faire une idée des nouveautés du navigateur, en attendant que l'édition définitive sorte.