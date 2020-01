Windows 7 : Microsoft s’engage à mettre à jour Edge jusqu’au 15 juillet 2021

Windows 7 arrive finalement à son terme. Inspiré par l’exemple de Google, Microsoft s’engage à déployer des mises à jour de sécurité sur Edge, son navigateur web, jusqu’au 15 juillet 2021. Le géant de l’informatique offre donc un support supplémentaire de 18 mois aux utilisateurs.

Windows 7 vît ses derniers instants. Comme annoncé, le support technique du système d’exploitation prend fin ce 14 janvier 2020. Microsoft s’apprête à déployer les derniers correctifs de sécurité dédié à l’OS dans le cadre de son traditionnel Patch Tuesday. Sans surprise, la firme américaine encourage donc les 400 millions derniers adeptes de Windows 7 à migrer vers Windows 10.Le système d’exploitation équipe encore 26,79% des ordinateurs dans le monde malgré sa mort imminente.

Quelques heures avant la mort de Windows 7, Microsoft s’est engagé à offrir 18 mois de support supplémentaires à Microsoft Edge, son navigateur internet lancé en 2015. En d’autres termes, le groupe américain va déployer des mises à jour de sécurité jusqu’au 15 juillet 2021. Cette rallonge offre un délai supplémentaire aux utilisateurs ou aux entreprises qui n’ont pas encore quitté le navire.

Microsoft emboîte le pas à Google

Microsoft marche donc sur les pas de Google. Il y a quelques jours, la firme de Mountain View a promis de continuer à prendre en charge Chrome sur Windows 7 pendant 18 mois de plus. Cette extension vise surtout à faciliter la transition des entreprises, pour lesquelles la migration d’un OS à un autre est parfois fastidieux.

Attention, les correctifs de sécurité déployés sur Chrome ou Edge ne suffiront pas à protéger votre ordinateur des pirates. En l’absence de support technique, Windows 7 reste une proie facile pour les hackers et les malwares. On vous encourage donc à passer dès que possible sur Windows 10 ou opter pour une alternative. Pour l’heure, on ignore si les autres navigateurs du marché, dont Firefox, suivront l’exemple de Google.