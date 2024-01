Microsoft dépasse Apple et devient l’entreprise la plus valorisée au monde

Microsoft a dépassé Apple en tant qu'entreprise la plus valorisée au monde, après que le fabricant de l'iPhone a commencé l'année 2024 par son plus mauvais départ depuis des années en raison d'inquiétudes croissantes concernant la demande.

Dans les échanges intrajournaliers de jeudi, Apple a été contraint de céder le titre de l’entreprise la plus valorisée au monde, Microsoft reprenant la couronne plus de deux ans après la dernière fois que cela s'est produit. La capitalisation boursière d'Apple s'élevait à 2 871 milliards de dollars, tandis celle de Microsoft culminait 2 875 milliards de dollars.

L'action du géant des logiciels s'est redressée ces derniers mois grâce à ses annonces en matière d'intelligence artificielle. Dans le même temps, les ventes de l'iPhone d'Apple suscitent des inquiétudes, ce qui a conduit les deux géants de la technologie à s'échanger la première place en termes de valeur boursière au cours des échanges sur le Nasdaq.

Apple a rapidement récupéré sa couronne

Malheureusement pour Microsoft, la victoire n’a été que temporaire. Le géant américain a dépassé la pomme pendant seulement deux heures, après quoi l’entreprise de Tim Cook a repris la première place.

Microsoft a brièvement pris la tête d'Apple en tant qu'entreprise la plus valorisée une poignée de fois depuis 2018, la dernière fois remontant à 2021 lorsque les inquiétudes concernant les pénuries de la chaîne d'approvisionnement dues à COVID ont frappé le prix de l'action du fabricant de l'iPhone.

L'action Apple est en baisse depuis un mois en raison des inquiétudes concernant les ventes d'iPhone en Chine et d'une faiblesse potentielle des ventes de l'iPhone 15. Les agences de notation ont abaissé la note de l'action Apple ces derniers jours, réduisant la capitalisation boursière d'Apple d'environ 162 milliards de dollars pour la seule année 2024.

Dans son rapport sur les résultats de novembre, Apple n'avait pas non plus répondu aux attentes, car la demande d'iPad et de produits portables a été plus faible que ne l’espéraient les investisseurs. Le chiffre d'affaires des Mac a également connu une baisse importante par rapport à l'année précédente. Apple n’est donc pas prête à repasser au-delà des 3000 milliards de capitalisation, à moins que les ventes de son nouveau casque Vision Pro ne créent la surprise.