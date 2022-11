Microsoft défie Orange et SFR dans les télécoms, Netflix trempe un orteil dans le sport en direct, c’est le récap

Microsoft entre dans le ring des opérateurs de télécommunication hexagonaux, Netflix veut s’essayer au sport mais sans se fouler (le portefeuille), le Honor Magic Vs est le champion de la catégorie poids plume chez les pliables, c’est le récap.

Microsoft compte bien conquérir le marché des entreprises françaises avec Teams. Pour ce faire, il est officiellement devenu un opérateur téléphonique dans l'Hexagone. Orange Business et SFR Business peuvent s’inquiéter, un GAFAM vient marcher sur leurs platebandes. Netflix aimerait toucher le public français à travers le sport. Le géant du streaming ne semble cependant pas encore prêt à investir les montants demandés. Avec le Honor Magic Vs, Honor s’apprête à commercialiser le smartphone le plus léger du monde, un titre pour l’instant détenu par le Xiaomi MIX Fold 2. La pesée officielle aura lieu dès le 23 novembre.

Microsoft est officiellement un opérateur téléphonique sur le sol français

Microsoft est un opérateur téléphonique dans l’Hexagone, avec tout ce que cela comporte de responsabilités. C’est un peu sous la contrainte que la firme de Redmond a demandé, et obtenu, l’autorisation de distribuer des numéros de téléphone en France. Quelles seront les conséquences pour les acteurs des télécoms et le consommateur français ?

Netflix veut aussi diffuser du sport et cherche les disciplines les moins chères

Netflix cherche par tous les moyens à diversifier son offre pour convertir toujours plus d’internautes. Son début d’année fut chaotique, et cet été, plus d’un million d’abonnés ont quitté la plateforme. Le service essaie donc de générer d’autres sources de revenus. En créant un nouveau type de forfait, l’Essentiel avec pub, d’une part, et d’autre part, en caressant l’idée de diffuser des événements sportifs. L’incursion paraît, pour l’heure, trop timorée pour espérer concurrencer Prime Video et sa Ligue 1.

Honor Magic Vs : le smartphone pliable le plus léger du monde arrive bientôt

Honor s’apprête à présenter le Honor Magic Vs qui dans les propres termes de la compagnie chinoise va battre le record d’autonomie et de poids des smartphones pliables. Il ne battra pas les performances du futur Honor Magic 5 à base de puce Snapdragon 8 Gen 2, mais il promet d’être plus léger que le Galaxy Z Fold 4, la référence actuelle en matière de foldable.

