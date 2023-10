Xiaomi présente son nouveau Mini PC, un ordinateur petit et pas cher

Xiaomi a dévoilé son tout nouveau Mini PC. Il s’agit d’un refresh de la version 2022, avec un processeur légèrement plus puissant. Il représente une solution intéressante pour ceux qui veulent faire de la bureautique sans se ruiner.

En 2022, Xiaomi s’est attaqué au marché des mini-PC avec un produit intéressant : un ordinateur qui tient dans la main avec une connectique complète et un prix abordable. Rebelote en 2023 avec son refresh.

Le Mini-PC de chez Xiaomi reste similaire au précédent, se présentant sous la forme d’un boîtier noir qui tient dans la main. Il fait 0,4 litre et 445 grammes. Mais c’est bien ce qui est à l’intérieur qui nous intéresse aujourd’hui.

Le Mini-PC de Xiaomi est la solution idéale pour la bureautique

Cette version 2023 est équipée d’un processeur Intel Core i5-1340P en lieu et place d’un Intel Core i5-1240P du modèle de 2022, un CPU légèrement plus puissant. A l’intérieur du boîtier, nous trouvons aussi 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe 512 Go PCIe 4.0. On ne fera pas tourner Baldur's Gate 3 en ultra dessus, mais ce sera suffisant pour un usage bureautique ou de la navigation Internet.

C’est du côté de la connectique que le PC de Xiaomi est intéressant, puisqu’il propose deux ports Thunderbolt 4, trois ports USB 3.2 Type-A, un port USB 2.0 Type A, un port HDMI 2.1, un port Ethernet ainsi qu’un port Jack de 3.5 mm. Bref, de quoi brancher tout son équipement sans se soucier d’acheter un adaptateur en plus. Le Mini-PC version 2023 de Xiaomi est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site MinixPC. Il est affiché à 661 dollars, soit 625 euros. Un tarif intéressant pour un produit qui l’est tout autant.

Ce type de produit à la cote à l’heure ou le télétravail est roi et où le consommateur cherche des solutions peu onéreuses et pratiques. Il y a quelques mois, Intel, le leader du marché, avait pourtant annoncé la fin de son activité NUC, sans pour autant abandonner le support des autres constructeurs. De fait, les fabricants comme Xiaomi ont désormais une vraie opportunité pour séduire les foules et venir titiller les historiques du segment comme Zotac.

Source : MinixPC