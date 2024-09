Windows 11 : le Patch Tuesday de septembre 2011 corrige près de 80 vulnérabilités, voici comment l’installer

Le Patch Tuesday de septembre 2024 est là et il apporte avec lui les correctifs pour 79 vulnérabilités, dont quatre zero-day activement exploitées. Parmi ces failles, sept sont considérées comme critiques. C’est donc un mois crucial pour renforcer la sécurité de vos systèmes.

C’est l’heure du Patch Tuesday de septembre 2024, un rendez-vous incontournable pour les utilisateurs de Windows. Comme chaque deuxième mardi du mois, Microsoft déploie une série de correctifs pour corriger des failles et améliorer la sécurité de ses systèmes. Ils permettent de protéger les utilisateurs contre des attaques ciblées et des failles critiques.

Ces mises à jour sont essentielles pour protéger les ordinateurs contre des attaques potentielles. En juin dernier, celui-ci avait corrigé 51 vulnérabilités, dont une critique, et le mois d’août a vu la correction de 55 failles, avec quatre jugées critiques. Elles jouent un rôle majeur pour la stabilité des systèmes Windows. Cette fois-ci, l’attention se porte sur 79 vulnérabilités, dont quatre zero-day.

Le Patch Tuesday de septembre 2024 corrige 79 vulnérabilités

En septembre 2024, Microsoft a identifié quatre failles zero-day activement exploitées, des vulnérabilités qui ont été découvertes et exploitées avant la publication d'un correctif. Pour les utilisateurs de Windows 11, ils sont publiés sous les références KB5043076 pour les versions 23H2 et 22H2, et KB5043067 pour la version 21H2. Ces derniers incluent des mesures de sécurité essentielles, notamment la correction de CVE-2024-43491, une vulnérabilité critique permettant l'exécution de code à distance. Ces correctifs sont donc indispensables pour maintenir la sécurité de vos systèmes informatiques.

Pour installer ces correctifs de sécurité sur votre système, suivez ces étapes simples :

Ouvrez les Paramètres de Windows.

de Windows. Cliquez sur Windows Update dans le menu de gauche.

dans le menu de gauche. Lancez une recherche de mises à jour en cliquant sur Rechercher des mises à jour .

. Téléchargez et installez les mises à jour KB5043076 ou KB5043067, selon votre version de Windows.

Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les correctifs.

Le Patch Tuesday de septembre 2024 est particulièrement important avec plusieurs failles zero-day activement exploitées. Les mises à jour KB5043076 et KB5043067 renforcent la sécurité de Windows 11 en corrigeant des vulnérabilités critiques. Il est impératif de les installer sans attendre pour se prémunir contre de futures attaques potentielles.