Google pourrait dévoiler une intelligence artificielle semblable à ChatGPT dès le 8 février

Alors que ChatGPT vient de dépasser les 100 millions d’utilisateurs, il devient urgent pour Google de réagir et de sortir une alternative. Après des mois d’attente, celle-ci pourrait finalement arriver dès la semaine prochaine.

Depuis son lancement à la fin de l’année dernière, ChatGPT a véritablement commencé à conquérir le monde en s’installant dans le quotidien de dizaines de millions d’utilisateurs. Si GPT-3 de Open AI n’est pas la seule intelligence artificielle conversationnelle de ce type, elle reste à ce jour l’une des plus avancées, mais cela pourrait bientôt changer.

En effet, Google a annoncé qu’il tiendra un événement consacré à l’intelligence artificielle le 8 février, soit dès la semaine prochaine. Mieux encore, la conférence a été nommée « Live from Paris », ce qui laisse présager que celle-ci sera enregistrée depuis la France.

Google pourrait contre-attaquer avec une IA encore plus intelligente

Bien que Google a précédemment déclaré que les programmes comme ChatGPT sont dangereux, il n’est pas impossible que le géant de la recherche souhaite finalement lancer sa propre alternative pour surfer sur la vague créée par son concurrent.

Google affirme qu'il est en train de « réimaginer la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l'information, en rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver ce dont vous avez besoin ». Cela se traduira par « un plus grand accès à l'information pour les gens partout, à travers la recherche, Maps et au-delà ».

On s’attend donc à ce que Google présente un moteur de recherche toujours plus performant et intelligent, une nouvelle mise à jour de son application de cartographie Maps ainsi que d’autres surprises. Étant donné l'engagement financier actuel de Microsoft dans ChatGPT et ses intentions d'inclure l'IA dans son moteur de recherche Bing, ce serait une occasion perdue pour Google de ne pas au moins mentionner un produit concurrent dès que possible.

Comme d’habitude, ces technologies d'intelligence artificielle seront également mises à la disposition des entreprises, des développeurs et des opérations internes d'Alphabet, mais il est probable qu’elles ne soient pas disponibles tout de suite pour le grand public.