Microsoft affirme que la Surface Pro 7 est meilleure que le MacBook Pro dans une pub

Dans sa dernière publicité, Microsoft affirme que le Surface Pro 7 est meilleur que le MacBook Pro – tout en faisant preuve d'un peu de mauvaise foi, surtout du côté de la puissance délivrée par leur puce M1, dont Microsoft ne fait à aucun moment mention.

“Aujourd'hui nous avons le Microsoft Surface Pro 7 et le MacBook Pro” commence la publicité qui ne précise pas s'il s'agit d'un MacBook Pro Intel ou M1. A partir de là, les comparaisons assassines s'enchaînent : “le Surface Pro vient avec un stylet, et il a un écran tactile – le Mac nous a donné cette petite barre mais… pourquoi ne peuvent-ils pas me donner un écran tactile complet ?”.

Côté design : “le Surface Pro a un clavier détachable – alors qu'avec le Mac, vous êtes en quelque sorte coincé avec ce que vous avez à la base”. Mais le dernier point est sans doute celui qui fera le plus rugir ceux qui suivent de près les infos sur le sujet : “oui, vous pouvez lancer vos applications favorites, il a la puissance de faire tourner toutes vos apps”.

Lire également : MacBook Air M1 vs Surface Pro X – ce benchmark montre à quel point Apple écrase la concurrence

Surface Pro 7 : Microsoft fait preuve d'un peu de mauvaise fois dans sa comparaison avec le MacBook Pro

Comme si ce n'était pas le cas des Macs M1 qui se révèlent ultra performants, y compris avec les applications non-optimisées, tout en se permettant malgré tout une autonomie de près de 20 heures. La publicité conclut en disant que la Surface Pro 7 est un meilleur ordinateur pour le jeu – ce qui est sans conteste vrai, pour le coup – et met en avant une différence de prix de plusieurs centaines d'euros.

Il s'agit, au moment où nous écrivons ces lignes, d'une des publicités Microsoft les plus dislikées que nous n'ayons jamais vues. La réclame compte 1 800 “j'aime” et 3 100 “j'aime pas”, ce qui montre qu‘il n'est pas sûr que les arguments détaillés par Microsoft aient vraiment l'impact escompté. On remarque également que Microsoft a désactivé les commentaires, contrairement à d'autres vidéos, ce qui montre que la publicité reste un brin polémique.

A la défense de Microsoft, les arguments détaillées par le constructeur seraient sans doute mieux passés si ce dernier avait précisé que la comparaison avait lieu avec le MacBook Pro Intel, et que Microsoft évitait de prétendre que les MacBook Pro ne peuvent pas lancer toutes vos applications préférées car c'est faux – hormis, effectivement, la plupart des jeux disponibles sous Windows 10…