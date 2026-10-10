Microsoft 365 : vous partagiez 6 To de stockage dans le cloud ? Vous devrez vous contenter de 2 To

Dans un contexte de crise de la RAM toujours plus significative, Microsoft vient de prendre une mesure radicale. La firme de Redmond s’apprête à réduire drastiquement la capacité de stockage cloud de Microsoft 365.

bloc notes windows
Crédits : Microsoft

Principalement provoquée par l’intelligence artificielle et les immenses centres d’entraînement qui vont avec, la crise de la RAM a bien des conséquences. La pénurie de composants provoque une explosion des coûts de production, ce qui pousse certaines entreprises à répercuter ces augmentations sur les consommateurs. Côté consoles, Xbox a par exemple augmenté drastiquement les prix de ses machines en août dernier. Apple, de son côté, a procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 € pour certains appareils.

Dans un tel contexte, certaines entreprises prennent des mesures pour tenter de limiter, voire de contourner le problème. On pense par exemple à AMD, qui mise sur une idée étonnante. De son côté, Nvidia contourne la pénurie de RAM grâce à cette technologie ultra-efficace. Et certaines entreprises choisissent d’opter pour des solutions encore plus folles, en vendant des barrettes de DDR5 totalement dépourvues de mémoire.

Microsoft 365 : le stockage dans le cloud réduit de plus de moitié

Et c’est donc cette fois au tour de Microsoft, qui a augmenté les prix de ses PC Surface pour cette même raison. En effet, le géant de l’informatique s’attaque cette fois à Microsoft 365, et plus précisément à l’option de stockage dans le cloud proposée par ce dernier.

Pour l’instant, les abonnés Family, Premium et Pro disposent d’1 To de stockage en ligne par utilisateur. Mais la firme de Redmond prévoit de réduire drastiquement leurs avantages, en accordant « seulement » 2 To pour l’ensemble des utilisateurs. Ainsi, pour un abonnement partagé entre six utilisateurs, la capacité de stockage dans le cloud passera de 6 à 2 To. En d’autres termes, Microsoft s’apprête à réduire le stockage dans le cloud de 66 %.

Toutefois, le géant de la tech précise que « bien que les quotas de stockage soient partagés, les fichiers restent privés. Chaque membre ne peut accéder qu’à ses propres fichiers, sauf s’il décide explicitement de partager du contenu avec d’autres personnes ». Par ailleurs, l’entreprise explique que « cette approche offre davantage de flexibilité en permettant aux personnes qui en ont le plus besoin de disposer d’un espace de stockage plus important ».


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