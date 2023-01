Microsoft 365 va proposer un abonnement Basique à 2 euros par mois

On l’a connue pendant 30 ans sous le nom d’Office, mais la suite bureautique de Microsoft s’appelle désormais Microsoft 365. La firme de Redmond va ajouter un nouveau type d’abonnement à son produit, entre le compte gratuit et le compte Personnel.

Microsoft 365, anciennement Office 365, ne propose pour l’heure que deux types d’abonnements payants : Microsoft 365 Famille à 10 €/mois et Microsoft 365 Personnel à 7 € mensuels. La rumeur court selon laquelle la compagnie de Satya Nadella va proposer un niveau donnant accès à plus de services qu’avec un compte gratuit, pour un prix inférieur aux abonnements Personnel et Famille.

Le nouvel abonnement Basique de Microsoft 365 devrait être proposé partout dans le monde dès le 30 janvier 2023. Il devrait être proposé à un tarif approchant 1,99 € par mois ou 19,99 € par an. Cette formule remplacera le compte OneDrive actuel avec 100 Go de stockage, qui coûte effectivement 20 € par an. Si vous avez souscrit un abonnement à ce produit, votre compte sera automatiquement converti en abonnement Microsoft 365 Basique.

Microsoft 365 Basique offre plus de fonctions que le compte gratuit, et moins que le compte Personnel

Vous bénéficierez alors de fonctionnalités supplémentaires propres à Microsoft 365 telles que des versions Web et mobiles de Word, Excel, PowerPoint, OneDrive. Mieux encore, le niveau Basique permet de profiter d’une version sans publicité d’Outlook et d’accéder à l’assistance technique de Microsoft. La seule différence entre la version Basique et la version Personnelle de Microsoft 365 est que cette dernière permet d’utiliser les versions de bureau des logiciels de la suite. Il se murmure par ailleurs que Microsoft prévoit d’intégrer ChatGPT à sa suite bureautique. Il est fort probable que seuls les abonnés Famille ou Personnel puisse profiter des bienfaits de cette IA révolutionaire.

La firme de Redmond met l’accent sur les fonctions de sécurité de Microsoft 365, et ce quel que soit le type d’abonnement auquel vous avez souscrit. Elles concernent tout spécialement Outlook et comprennent la vérification des liens suspects, la recherche de malwares dans les pièces jointes ou encore le cryptage des données.

