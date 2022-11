Microsoft 365 : deux fonctionnalités bien pratiques vont disparaître de l’appli

En octobre 2022, Microsoft a annoncé le transfert des applications proposées par Microsoft Office au sein d'une seule et même application : à savoir Microsoft 365. Alors que cette migration est effective sera effective en janvier 2023, nous avons appris que deux fonctionnalités pourtant bien pratiques vont disparaître.

Souvenez-vous, en octobre 2022, nous avons annoncé dans nos colonnes le changement de nom de Microsoft Office. Plus qu'une simple modification, il s'agit d'une petite révolution puisque les logiciels regroupés dans Microsoft Office vont migrer pour se retrouver dans l'appli Microsoft 365.

“Dans les prochains mois, Office.com, l'application mobile Office et Office pour Windows deviendront Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau style et encore plus de fonctionnalités”, écrivait Microsoft dans sa FAQ. Comme l'avait précisé Microsoft, Office.com doit changer en novembre, les applications Office pour Windows, pour Android et iOS changeront elles en janvier 2023.

Si l'on se fie à la FAQ de Microsoft, de nouvelles fonctionnalités vont donc débarquer dans le cadre de cette refonte. Tandis que d'autres vont être remisées au placard. En effet, l'entreprise américaine vient de confirmer la disparition de deux fonctionnalités pourtant bien pratiques d'ici la fin de l'année 2022.

Deux fonctionnalités bien pratiques vont disparaître d'Office

La première fonctionnalité supprimée n'est autre que le “Transfer Files”. Il permet de transférer vos fichiers entre votre application Office et votre ordinateur. Ce processus implique d'ouvrir une URL et de scanner un QR Code afin de coupler les deux appareils et de transférer le contenu. Pour Microsoft, cet outil n'a plus lieu d'être et peut être remplacé facilement par OneDrive. La fonction sera retirée dès le 31 décembre 2022.

L'autre fonctionnalité vouée à disparaître de l'appli mobile d'Office est le “partage à proximité”. Comme son nom l'indique, cet outil est utile pour partager du contenu entre des appareils Android situés à proximité. Pour la compagnie américaine, cette fonctionnalité ne répond plus à tous les besoins actuels des utilisateurs. Par conséquent, elle sera supprimée dès le 31 décembre 2022 également.

Microsoft précise que ces mesures sont prises pour faire évoluer l'application Microsoft 365 sur mobile afin d'offrir “un abonnement qui regroupe les fonctionnalités les plus collaboratives et les plus abouties dans une seule expérience intégrée et homogène”. Pour rappel, ce ne sont les seuls changements à venir sur Office. En enfin, Office et Teams seront aussi bientôt accessibles en réalité virtuelle via les casques de VR Quest de Meta.

Source : Neowin