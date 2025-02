Microsoft 365 coupe son VPN gratuit, mais augmente quand même ses prix

Microsoft va bientôt supprimer une fonctionnalité de sécurité intégrée à Microsoft 365. Cette décision surprend, car elle concerne son service VPN ajouté récemment pour protéger les utilisateurs en ligne. Ceux qui en dépendaient vont devoir trouver une autre solution.

Microsoft 365 ne se limite pas à la célèbre suite Office. L’abonnement comprend aussi divers outils de protection, notamment via Microsoft Defender. En 2023, la société avait intégré un VPN gratuit à ses offres Personnel et Famille. Ce service permettait de chiffrer les connexions Internet et de masquer l’adresse IP des utilisateurs, une fonctionnalité appréciée par ceux soucieux de leur confidentialité en ligne. Pourtant, moins de deux ans après son lancement, elle a décidé d’y mettre fin.

D’après une annonce officielle, cette suppression interviendra le 28 février 2025. L’entreprise explique que cette décision fait partie de son évaluation régulière des services proposés. Elle affirme que le VPN n’était pas assez utilisé pour justifier son maintien et qu’elle préfère rediriger ses investissements vers d’autres solutions de sécurité. Cette justification peut surprendre, car de nombreux internautes les utilisent pour sécuriser leur navigation, éviter les suivis publicitaires ou contourner certaines restrictions géographiques.

Les utilisateurs de Microsoft 365 devront se tourner vers un autre VPN

Tous les abonnés aux offres Microsoft 365 Personnel et Famille sont concernés par cette suppression. Jusqu’à présent, le VPN était intégré à Microsoft Defender, qui restera actif pour d’autres fonctionnalités comme la protection contre les logiciels malveillants et le vol d’identité. En revanche, la disparition du VPN signifie que les utilisateurs ne pourront plus masquer leur adresse IP ni sécuriser leurs connexions directement via Microsoft. Cette annonce pourrait frustrer ceux qui comptaient sur cette protection intégrée pour sécuriser leur navigation sur les réseaux publics ou limiter l’exploitation de leurs données personnelles.

Microsoft assure que les utilisateurs sous Windows, iOS et macOS n’auront rien à faire pour s’adapter à ce changement. En revanche, ceux sous Android devront manuellement supprimer le profil VPN de leur appareil une fois le service désactivé. Pour continuer à sécuriser leur connexion, ils devront se tourner vers un VPN externe, gratuit ou payant, en fonction de leurs besoins. Ce retrait intervient alors même que Microsoft a récemment augmenté le prix de l’abonnement Microsoft 365. Depuis janvier 2025, les offres Personnel et Famille coûtent plusieurs euros de plus par mois, avec comme principale nouveauté l’intégration de Copilot AI, un assistant basé sur l’intelligence artificielle.

Voir disparaître une fonctionnalité de sécurité tout en payant plus cher risque donc de décevoir certains abonnés, d’autant que Microsoft ne propose aucune alternative pour remplacer ce VPN.