Le prix de votre abonnement à la suite Office augmente, mais elle gagne cette nouveauté

Microsoft annonce une hausse de tarif pour les abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille. La firme y ajoute une fonctionnalité que certains trouveront utiles au quotidien.



Une première en 12 ans. Pas de celles qui font plaisir aux personnes concernées malheureusement. Microsoft vient en effet d'annoncer une hausse de tarif pour les abonnements à Microsoft 365 Personnel et Famille. Rappelons que c'est à travers eux que vous accédez notamment à la suite Office, c'est-à-dire les célèbres logiciels Word, Excel et Powerpoint. La formule comprend également d'autres programmes comme OneNote, ainsi que des services tel que 1 To de stockage en ligne sur OneDrive.

La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de ces augmentations sans aucune contrepartie qui ont le don d'irriter les clients. Tous les abonnés profiteront ainsi de l'intégration de Copilot, l'assistant IA. La firme de Redmond affirme que cela n'a rien à voir avec la hausse, mais force est de constater que les seules nouveautés associées sont Copilot et l'arrivée de Microsoft Designer, un générateur d'images par intelligence artificielle.

Microsoft augmente le prix de l'abonnement à la suite Office en échange d'une nouveauté

À quoi peut servir Copilot dans le cas présent ? Quelques exemples : écriture de texte dans Word, création d'une présentation Powerpoint à partir d'un document, analyse d'un tableau Excel avec suggestions de formules ou organisation automatique des données, résumé de plusieurs mails… Autant de possibilités pratiques, si vous en avez l'utilité.

Les nouveaux tarifs pour Microsoft 365 sont les suivants :

Microsoft 365 Personnel : 8,49 €/mois (au lieu de 6,9 €) ou 84,99 €/an (au lieu de 69 €)

Microsoft 365 Famille : 13 €/mois (au lieu de 9,90 €) ou 129 €/an (au lieu 99 €)

Celles et ceux qui ne comptent pas utiliser Copilot peuvent demander le passage à un abonnement dit “classique“, au même prix qu'avant. Cette offre est limitée dans le temps, mais Microsoft ne donne pas de durée précise. De la même manière, n'oubliez pas que si vous êtes intéressé uniquement par Word, Excel, Powerpoint et OneNote, vous pouvez acheter une licence à vie pour 149 €, donc sans abonnement.