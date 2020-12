Le Xiaomi Mi 11 surpasse tous les autres smartphones dans un premier benchmark

Le Xiaomi Mi 11 sera présenté le 28 décembre prochain. Le smartphone sera équipé du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888. Ce sera même le premier en son genre. Aujourd’hui, nous avons une idée de la puissance du terminal dans un premier benchmark réalisé sur Geekbench 5. Sans surprise, il dépasse largement la concurrence.

Le Xiaomi Mi 11 sera un téléphone important. Ce sera en effet le premier à embarquer le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888. Ce SoC promet un gain de puissance non négligeable par rapport au 865 et aujourd’hui, nous avons une idée de ses performances grâce à un outil de benchmark.

L'intéressé est en effet apparu sur Geekbench 5 sous la référence M2011K2C. Comme nous pouvons le voir, il obtient un score de 1135 en single core et 3790 en multi cœurs. Si l’on prend en compte que les smartphones Android déjà sortis, il se place bien au-dessus de la mêlée. Par exemple, le smartphone ayant le score le plus haut est le OnePlus 8 avec 886 points en single core et 3199 points en multi cœurs.

Une fiche technique alléchante

Le Xiaomi Mi 11 dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, on l’a dit, mais également de 12 Go de RAM pour l’épauler (et 256 Go de mémoire). Nous devrions bientôt voir d’autres smartphones équipés du même processeur fleurir dans les benchmarks très bientôt. On peut s’attendre à voir Vivo dégainer, mais aussi Samsung avec ses très attendus Galaxy S21.

Le Xiaomi M 11 pourrait être décliné en plusieurs versions, dont une avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Au-delà de ça, les fuites évoquent un écran de plus de 6 pouces avec une définition de 1440p. La dalle adopterait aussi un taux de rafraichissement de 120 Hz. On évoque aussi un APN de 48 mégapixels épaulé par un de 20 mégapixels et de deux autres de 12 mégapixels. Enfin, la batterie devrait être de 4500 mAh et devrait être compatible avec la recharge rapide à 120 Watts, une première.

Xiaomi a confirmé que son smartphone sera dévoilé le 28 décembre, soit lundi prochain. On attend de voir ce que va nous proposer la marque chinoise avec son nouveau haut de gamme.