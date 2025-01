La PlayStation 6 est en bonne voie, voici en quelle année elle pourrait sortir

Grâce aux informations fournies par un leaker fiable, on peut se faire une idée de quand la PlayStation 6 débarquerait chez nous. L'hypothèse n'est pas sans fondement, on vous explique.

Maintenant que la Switch 2 est officielle, si on parlait d'une autre console de jeux vidéo pour changer ? Ça tombe bien, nous venons d'en apprendre un peu plus sur la PlayStation 6 de Sony. Pour le moment, peu d'informations ont filtré à son propos, si ce n'est qu'AMD se chargera de fabriquer son processeur, au grand dam d'Intel. La nouvelle fuite est signée Kepler, un leaker reconnu dans le milieu.

Selon lui, la puce de la PS6 sera “un dérivé de [l'architecture] gfx13” d'AMD. Derrière ce nom se cache celle que l'on appelle aujourd'hui UDNA, ex-RDNA 5. À titre de comparaison, la PlayStation 5 Pro est principalement basée sur l'architecture RDNA 2, à laquelle s'ajoutent des fonctionnalités propres à RDNA 3 et 4. Mais ce n'est pas la seule chose que nous dit le leaker. À l'aide de ses autres révélations, il est possible de donner l'année probable de sortie de la plateforme.

On a déjà une idée de quand pourrait débarquer la PlayStation 6

“La conception [du processeur] de la PS6 est finalisée et déjà en validation pré-si[licone], avec une sortie A0 prévue pour la fin de cette année“, déclare Kepler sur les forums de NeoGAF. Une petite traduction supplémentaire s'impose. La validation pré-silicone désigne la phase où les équipes vont utiliser des simulations et des prototypes pour déceler d'éventuels problèmes. La sortie A0 renvoie elle à la fabrication d'une première version de la puce.

Cette étape aurait donc lieu fin 2025 selon Kepler. Or, il s'avère qu'en moyenne, Sony laisse un délai de 2 ans entre la sortie A0 et la commercialisation de la console. Autrement dit, la PlayStation 6 pourrait arriver en 2027, soit 7 ans après la PS5. Une estimation qui reste cohérente avec le nombre d'années entre chaque nouvelle version de la plateforme depuis la PlayStation 3 : 2009 pour elle, 2013 pour la PS4 et 2020 pour la PlayStation 5.