Metroid Dread : le jeu sur Nintendo Switch est à prix réduit chez Cdiscount

Voici un bon plan pour celles et ceux qui souhaitent se procurer Metroid Dread à prix réduit ! Sur le site Cdiscount, il est possible d'avoir le jeu sur Nintendo Switch à exactement 30,74 euros.

Pour ce nouveau bon plan consacré au monde des jeux vidéo, Cdiscount fait plaisir aux possesseurs d'une console Nintendo Switch d'acquérir Metroid Dread en promotion.

Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le site e-commerce français propose à ses clients le jeu Metroid Dread au tarif de 30,74 euros au lieu de 44,99 euros ; soit une remise immédiate de 14 euros effectuée par Cdiscount. Pour information, il s'agit d'un produit éligible à la livraison gratuite en point relais.

Commercialisé en octobre 2021 en exclusivité sur toutes les consoles de la gamme Nintendo Switch (dont la Nintendo Switch OLED), Metroid Dread est la suite du jeu Metroid Fusion sorti 19 ans auparavant. Dans cet opus, le joueur incarne la chasseuse de prime Samus Aran qui est revêtue d’une armure fuselée capable de déployer un arsenal mortel et qui est envoyée au plus profond de la planète ZDR en mission de repérage. Alliant exploration en 2D et passages dynamiques en 3D, Samus est plus agile que jamais mais doit faire face pour la première fois à de nouveaux ennemis à première vue invulnérables… Et la proie, désormais, c’est vous.