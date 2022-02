Metaverse : un couple s’est marié dans un monde virtuel avec des NFT en cadeaux

Un couple américain vient de s'unir par les liens du mariage… Dans le Metaverse. La cérémonie a eu lieu sur Decentraland, une plateforme de réalité virtuelle qui se compose de plus de 90 000 parcelles virtuelles de terrain. Les mariés ont fait appel au cabinet d'avocats Rose Law Group pour s'assurer de la légalité de leur mariage.

Ryan et Candice Hurley se sont dit oui pour la vie ce samedi 5 février 2022. Le couple, installé à Phoenix dans l'Arizona, a cependant décidé de célébrer ce mariage différemment. En effet, leur union a été scellée non pas dans une mairie ou une église, mais dans le Metaverse ! Plus précisément, les amoureux se sont jurés fidélité sur Decentraland, une plateforme de réalité virtuelle composée de plus de 90 000 parcelles de terrain et qui est basée sur la blockchain de l'Ethereum.

La cérémonie a réuni plus de 2000 invités virtuels, en présence du juge de la Cour suprême de l'Arizona Clint Bolick. Afin de s'assurer de la légalité et de la valeur juridique de leur mariage, le couple a fait appel au cabinet d'avocats Rose Law Group. La fondatrice et présidente du groupe, Jordan Rose, affirme qu'il s'agit du tout premier mariage organisé sur un metaverse basé sur la blockchain.

Le premier mariage célébré sur le metarverse américain

“Parce que le Metaverse est encore à ses débuts, nous avons développé le paradigme juridique pour un mariage légalement reconnu”, a-t-elle déclaré à nos confrères du site CoinTelegraph. D'ailleurs, le cabinet d'avocats a également hébergé le mariage sur leur propre parcelle située sur Decentraland. Pour l'occasion, l'entreprise a élaboré un “cadre de méta-mariage” avec un “accord prénuptial virtuel” qui permet de confirmer les identités virtuelles et les actifs numériques du couple sur la blockchain.

En outre, une “licence de méta-mariage” a été signée pour identifier, enregistrer et symboliser les identités virtuelles du couple et le lieu de leur union sur la blockchain sous la forme d'un NFT. “Il n'existe actuellement aucun cadre juridique pour le mariage dans le Metaverse, donc le fait qu'il soit ou non juridiquement contraignant est plutôt une question de contrat”, explique Jordan Rose.

Elle poursuit : “Contrairement au monde réel, le Metaverse n'est pas limité par des contraintes physiques qui restreignent votre vision du mariage parfait. Ce n'est que dans le Metaverse que votre mariage de rêve le plus sauvage et le plus imaginatif possible peut devenir réalité”, précisent les équipes de Decentraland dans la description de l'évènement.

Une union parasitée par les bugs techniques

Notez toutefois que les épousailles du couple ont été un peu gâchées par de nombreux problèmes techniques. En effet, les serveurs de Decentraland ont été mis à mal pour le nombre important d'invités (plus de 2000). Par ailleurs, le couple avait prévu d'offrir des cadeaux sous la forme de NFT aux convives, seulement il n'y en avait pas assez pour tout le monde.

Ensuite, d'autres bugs ont ruiné ces noces numériques. Ainsi, l'avatar du marié est resté figé dans l'allée menant à l'autel, tandis que celui de Candice n'est tout simplement pas apparu aux yeux de certains invités. En effet, selon les serveurs sur lesquels étaient répartis les convives, la mariée portait soit une robe, un sweat à capuche ou bien n'était tout simplement pas là !

Précisons que si Jordan Rose semble convaincu de la légalité de cette union, ce n'est pas le cas de tous les experts juridiques. Comme le rappellent nos confrères du site CoinTelegraph, l'American Marriage Ministries stipule qu'une cérémonie de mariage est considérée comme légale si les deux personnes sont présentes physiquement sur le lieu de l'union. Rappelons toute de même que le couple était déjà marié dans la “vraie” vie depuis 14 ans.

Le Metaverse, c'est quoi au juste ?

Pour ceux qui se demandent depuis le début de cet article en quoi consiste le Metaverse, disons qu'il s'agit d'un ensemble d'espaces virtuels interconnectés dans lesquels les utilisateurs peuvent vivre et partager différentes expériences immersives en 3D. On retrouve cette idée de monde virtuel permanent et massivement multijoueur, popularisé notamment par le “jeu” Second Life sorti en 2003.

Le terme Metaverse est revenu sur le devant de la scène depuis le changement de nom de Facebook en Meta et la volonté du groupe d'investir massivement dans le développement d'un nouveau Metaverse. Depuis, de nombreuses entreprises cherchent à se développer dans cet univers virtuel, à l'image de Carrefour qui a acheté une parcelle dans le Metaverse ou encore de la société Tokens.com qui a fait l'acquisition de 116 parcelles virtuelles sur Decentraland pour la somme historique de 2,43 millions de dollars.

