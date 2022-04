Meta lancerait ses lunettes connectées concurrentes des Apple Glass en 2024

Meta travaille sur des lunettes connectées dédiées à la réalité augmentée. Attendues dans le courant 2024, ces lunettes façon Apple Glass permettraient de pousser l'adoption du metaverse auprès du grand public. Le groupe californien a déjà développé un prototype non fonctionnel de l'accessoire qui ressemble à une paire de grosses lunettes noires. On fait le point sur l'avancement du projet.

Le metaverse, le monde numérique fantasmé par Mark Zuckerberg, ne sera pas uniquement accessible grâce à un casque de réalité virtuelle. Pour séduire le grand public, et offrir de nouvelles expériences, le metaverse repose également sur la réalité augmentée. Cette technologie permet d'afficher des éléments en 3D superposés à la réalité. Pour le moment, ces expériences en réalité augmentée sont accessibles sur smartphone via l'appareil photo.

Pour aller plus loin, Meta travaille sur des lunettes connectées capables d'afficher des éléments en réalité augmentée. D'après nos confrères de The Verge, ce projet de lunettes AR (Augmented Reality) verrait le jour dans le courant de l'année 2024. En interne, l'entreprise évoque le projet sous l'appellation de “Nazare”. Une seconde version, plus affinée et sophistiquée, est déjà prévue pour 2026. La troisième itération est d'ores et déjà planifiée en 2028.

Avec ses propres lunettes connectées, Meta veut s'affranchir d'Apple et Google

De nombreux autres acteurs planchent actuellement sur un projet similaire. C'est notamment le cas d'Apple. D'après les dernières informations apparues sur la toile, les lunettes connectées “Apple Glass” seraient lancées en 2025, après le casque de réalité virtuelle de la marque. De son côté, Google travaillerait également sur de nouvelles lunettes AR pour faire oublier l'échec cuisant des Google Glass.

Grâce à ses propres lunettes connectés, le groupe de Mark Zuckerberg cherche à s'émanciper du hardware des autres géants du numériques. Pour fonctionner, la première version des lunettes de Meta aurait cependant besoin d'un terminal compagnon pour fournir de la puissance de calcul aux expériences AR. Plutôt que de relier les lunettes à un smartphone Android ou un iPhone, Meta aurait mis au point un “appareil sans fil en forme de téléphone qui se charge des calculs informatiques nécessaires au fonctionnement des lunettes”.

Dans la même optique, Meta développe actuellement son propre système d'exploitation pour équiper ses lunettes. Le groupe américain aurait abandonné l'idée d'un OS basé sur le noyau de Fuchsia, le système d'exploitation qui vise à remplacer Android dans les années à venir. L'entreprise s'appuierait plutôt sur AOSP (Android Open Source Project), la version open source d'Android, pour mener à bien son projet dans les délais impartis.

Un premier prototype des lunettes Meta a été construit

Côté design, le premier prototype non fonctionnel ressemblerait à une paire de grosses lunettes noires dont le poids atteint les 100 grammes (soit 4 fois plus lourd que les lunettes ordinaires). L'affichage serait confié à des écrans micro-LED. Des capteurs intégrés permettront de suivre le regard du porteur.

The Verge évoque également la présence d'une caméra frontale (pour enregistrer des vidéos et prendre des photos) et de haut-parleurs logés dans les montures, à la manière des lunettes Frames de Bose. On imagine que Meta pourrait notamment se servir de la conduction osseuse pour diffuser le son.

Pour alimenter l'engin, Meta aurait demandé à ses partenaires asiatiques de produire des puces dédiées. Pour le moment, les lunettes semblent encore à l'état embryonnaire. The Verge précise qu'une “une démonstration stationnaire” posée sur un bureau a été mise au point par les ingénieurs de Mark Zuckerberg. Par contre, ce prototype n'est pas encore capable de fonctionner.

Des lunettes pour communiquer avec des hologrammes en réalité augmentée

Une fois terminées, les lunettes de Meta permettraient notamment de communiquer avec des hologrammes 3D représentant vos contacts. Aux dires de Mark Zuckerberg, l'accessoire ambitionne de proposer des appels vidéo immersifs, très différents des appels vidéo en 2D actuels. L'engin serait axé sur la communication entre les utilisateurs du metaverse.

Le fondateur de Meta (ex-Facebook) a des ambitions très élevées pour le projet. D'après un employé interrogé par The Verge, Mark Zuckerberg souhaite que le lancement des “Meta Glass” soit aussi iconique que la présentation du premier iPhone.

Pour toucher un vaste public, Meta travaillerait également sur une version moins ambitieuse des lunettes : Hypernova. Connectées à un smartphone, elles permettraient simplement d'afficher des notifications et l'itinéraire vers un lieu en AR. Grâce à une vaste gamme d'appareils de cet acabit, “Meta espère vendre des dizaines de millions de lunettes intelligentes vers la fin de cette décennie”, a déclaré Alex Himel, responsable de la réalité augmentée chez Meta.

Source : The Verge