Facebook travaille sur des lunettes connectées à contrôler avec des gants

Facebook vient de lever le voile sur un nouveau projet de lunettes connectées. Bien décidé à faire de l'ombre aux futures Apple Glass, le réseau social travaille actuellement sur des lunettes pour la réalité augmentée qui se contrôlent avec une paire de gants. D'après le géant californien, ce dispositif pourra à terme remplacer les ordinateurs et les smartphones.

Dans un billet de blog publié ce mardi 9 mars 2021, Facebook a officialisé un projet de lunettes connectées accompagnées de gants. “Imaginez un monde où une paire de lunettes légère et élégante pourrait remplacer votre besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone” déclare Facebook.

D'après le réseau social, les lunettes connectées pour la réalité augmentée vont permettre aux utilisateurs de ne pas se couper de la réalité, comme c'est le cas avec le smartphone actuellement. “C'est un appareil qui ne vous forcerait pas à choisir entre le monde réel et le monde numérique” détaille la firme américaine.

Facebook prépare des rivales aux Apple Glasses

Á la manière des Google Glass ou des futures Apple Glass, les lunettes connectées de Facebook afficheront les éléments qu'on retrouve dans l'interface de nos smartphones juste devant nos yeux. Cette interface en réalité augmentée permettra d'interagir avec l'accessoire de plusieurs façons. “Vous pouvez faire un geste avec votre main, énoncer des commandes vocales ou sélectionner des éléments dans un menu simplement en les regardant” décrit Facebook. La firme explique se baser sur “des caméras de suivi manuel, un réseau de microphones et une technologie de suivi oculaire”.

Pour permettre d'interagir encore plus intuitivement avec les lunettes connectées, Facebook a développé des gants haptiques. Reliés aux lunettes, ces gants permettent de contrôler l'interface avec des mouvements naturels des doigts. “Au lieu de sortir un ordinateur portable pour travailler, vous sortez une paire de gants haptiques doux et légers. Lorsque vous les mettez, un écran virtuel et un clavier apparaissent devant vous et vous commencez à modifier un document” prophétise Facebook.

Pour l'heure, ce projet est encore au stade de la recherche et du développement. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que Facebook démontre son interêt pour les lunettes AR. En 2019, Facebook s'associait déjà avec Ray-Ban et sa filiale Luxxotica pour développer des lunettes de réalité augmentée. Le réseau social affirmait déjà vouloir tuer le smartphone.