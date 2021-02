Facebook s’attaquerait à l’Apple Watch avec une montre connectée en 2022

Facebook développerait actuellement sa propre montre connectée afin de s'attaquer à la domination de l'Apple Watch. Sans surprise, cette smartwatch sous Android permettrait d'envoyer des messages sur Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram. Surtout, elle permettrait au réseau social californien de s'emparer des précieuses données de santé de ses utilisateurs.

D'après les informations récoltées par The Information auprès de quatre sources anonymes proches du projet, Facebook travaille actuellement sur une montre connectée. Le réseau social ambitionnerait de commercialiser la smartwatch dans le courant de l'année 2022.

Selon le média, la montre connectée tournera sous une version open source d'Android, retravaillée pour fonctionner sur un écran réduit. En parallèle, Facebook développerait aussi son propre système d'exploitation afin de s'émanciper de Google. La seconde génération de la montre serait lancée dès 2023.

Sur le même sujet : Apple accuse Facebook de tromper ses utilisateurs et d’inciter à la violence

Facebook veut s'emparer des données de santé grâce à sa montre connectée

La “Facebook Watch” sera d'abord axée sur la communication. Elle permettra d'envoyer et de recevoir des messages sur les plateformes de Facebook, comme Messenger, WhatsApp ou encore Instagram. Comme les Apple Watch, la montre sera équipée d'une connexion cellulaire afin de pouvoir fonctionner sans le smartphone de son propriétaire à proximité.

La smartwatch de Facebook proposerait aussi des fonctions de suivi de santé et sportif. La montre permettrait notamment de partager vos résultats sportifs avec vos amis. De plus, la firme de Mark Zuckerberg permettrait de synchroniser la montre avec des objets connectés fournis par des marques tiers, comme les vélos d'appartement connectés de Peloton Interactive. Facebook profiterait évidemment de l'occasion pour aspirer les données de santé des utilisateurs et les exploiter à des fins publicitaires.

Dans ces conditions, le réseau social proposerait la montre connectée à un prix proche de son coût de production. Facebook ne souhaiterait pas vraiment générer de bénéfices sur les ventes de la montre. L'entreprise se sucrerait plutôt sur l'exploitation des données récupérées.

Ces dernières années, Facebook a déjà développé plusieurs produits sous sa propre marque. Le groupe californien a notamment lancé les casques de réalité virtuelle Oculus et les enceintes connectées Portal dont Portal TV. Que pensez-vous de ce projet ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Information