L’IA de Meta dérape en direct et crée l’un des moments les plus gênants de la carrière de Mark Zuckerberg

Hier s'est tenu la Meta Connect 2025, une conférence durant laquelle la firme de Mark Zuckerberg a notamment présenté ses toutes nouvelles lunettes connectées. Le patron n'a évidemment pas résisté à la tentation de faire une démonstration en direct de l'IA qui propulse les appareils. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu…

Les petits couacs lors d'une présentation, ça arrive. Mais certains atteignent un niveau de comique tel qu'ils ont une grande chance de s'inscrire parmi les moments les plus marquants d'Internet. Des années après, personne n'a oublié l'incroyable raté d'Elon Musk lors de la présentation du Cybertruck et cette fameuse vitre incassable qui a fini brisée en mille morceaux. Aujourd'hui, on parie que Mark Zuckerberg vient de nous offrir un moment au moins aussi marquant.

Hier, le milliardaire est monté sur scène pour présenter les toutes nouvelles lunettes connectées de Meta. Comme l'avait déjà révélé une fuite conséquente la veille, on retrouve en tout trois modèles : les Ray-Ban Display, équipées d'un écran à même le verre, les Ray-Ban Meta (Gen 2) et les Oakley Meta Vanguard. Mais ce n'est pas cette présentation que l'on retiendra de la conférence Meta Connect 2025. C'est ce qu'il s'est passé quand les équipes ont cru que ce serait une bonne idée de faire une démonstration en live de leur IA.

Mark Zuckerberg crée le moment le plus gênant de l'année au Meta Connect 2025

Chacun des trois modèles est en effet équipé de Live AI, une intelligence capable de commenter ce que voit l'utilisateur grâce à une caméra embarquée et de répondre à ses questions. C'est donc tout naturellement que Mark Zuckerberg a jugé bon de demander à un employé d'utiliser en direct l'outil. C'est ainsi que celui-ci s'est retrouvé en cuisine, à demander à Live AI de lui lister les ingrédients pour une sauce barbecue. Jusqu'ici, tout va bien, l'IA répond à la question et se permet même de souligner ce qui se trouve déjà sur la table.

Mais tout dérape lorsque l'homme coupe la parole à l'IA pour lui demander que faire de ces ingrédients. S'en suit quelques secondes de silence pesant, où tout le monde retient son souffle. Décidément bien peu patient, l'homme repose la question, cette fois avec un rictus venant ajouter une couche de malaise. L'IA finit par répondre, mais explique que les premiers ingrédients ont déjà été mélangés – ce qui n'est pas le cas. La troisième sera forcément la bonne : une dernière fois, la question est reposée. Mais encore raté, l'IA rétorque de la même manière.

Une scène douloureuse à regarder qui se termine par une belle excuse : “Je pense qu'il y a un problème avec le WiFi”, se justifie la personne aux fourneaux. Après un instant où la gêne se lit dans son regard, Mark Zuckerberg reprend la parole et enfonce le clou avec une réplique déjà mythique : “‘L'ironie de la situation, c'est que l'on passe des années à développer une technologie avant que le WiFi finisse par vous rattraper.” Une scène digne des meilleurs épisodes de The Office.