Le Metaverse sera aussi important que les smartphones d’après Meta

Malgré des pertes importantes au sein de leur division dédiée, les cadres de Meta croient toujours dur comme fer au succès du Metaverse. Chris Cox, chef des produits du réseau social, est persuadé que le Metaverse sera aussi important que les smartphones dans les années à venir.

Si de plus en plus d'entreprises à travers le monde se sont lancées sur le Métaverse, il faut bien reconnaître que cet univers virtuel peine à séduire le grand public. Preuve en est, Meta, le fer de lance du Métaverse, accumule des pertes importantes.

En avril 2022, nous avons appris que Meta avait perdu pas moins de 3 milliards de dollars à la suite de ses investissements massifs dans sa division consacrée au Métaverse : Reality Labs. Et attention, ces pertes concernaient seulement le premier trimestre 2022. En un an, le déficit s'élève à plus de 10 milliards de dollars…

Le Metaverse aussi populaire que les smartphones ?

Mais qu'à cela ne tienne, ces déboires n'inquiètent pas vraiment Meta, qui continue de croire dur comme fer au succès du Métaverse. Chris Cox, chef des produits du réseau social, a déclaré lors d'une table ronde au Forum économique de Davos que “le métaverse deviendrait aussi essentiel un jour que les smartphones”.

Lors de cette conférence dédiée justement à cet univers virtuel, le cadre a essayé d'expliquer pourquoi le métaverse peinait tant à susciter l'intérêt du grand public. Selon lui, le principal problème du métaverse reste son manque d'interopérabilité avec d'autres plateformes.

“Je pense que l'internet est un très bon moyen pour réfléchir au Métaverse, car certaines parties de l'internet sont très cohérentes les unes avec les autres”. Le responsable évoque notamment la facilité pour les utilisateurs de passer d'une application ou d'un site à l'autre sur Internet. Chose qui n'est pas encore possible sur le métaverse.

Le Métaverse passe d'abord les emplois chez Meta

Quoi qu'il en soit, si les têtes pensantes de Meta continuent de croire à 100% au Métaverse, ce n'est pas vraiment le cas des forces vives de l'entreprise. En effet, nous avons appris en octobre 2022 que de nombreux employés détestaient utiliser Horizon Worlds, l'application de réalité virtuelle de Meta. La faute notamment à une avalanche de problèmes de bugs…

Quelques semaines après, Meta a surpris tout le monde en annonçant le départ de plus de 11 000 employés et l'adoption d'un grand plan d'austérité. Malgré tout, Mark Zuckerberg a confirmé que les dépenses dans les travaux de Reality Labs continueront d'augmenter en 2023…

