Messenger : toutes vos conversations seront chiffrées de bout en bout avant fin 2023

Meta a annoncé qu’elle prévoit d'activer le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger d'ici la fin de l'année. Le géant de la technologie étend également son test des fonctionnalités de chiffrement de bout en bout à “des millions de chats supplémentaires”.

Si le chiffrement de bout en bout (E2EE) est la norme sur les meilleures plateformes de messagerie sécurisée, cela n'a pas toujours été le cas avec certains produits Meta. Facebook Messenger, par exemple, n'a commencé à proposer l'option E2EE pour les chats et les appels de groupe que l'année dernière, avant que la fonctionnalité ne soit déployée chez davantage de testeurs en début d’année.

Pourtant, WhatsApp, de son côté, met régulièrement en avant son chiffrement de bout en bout. Pour mettre fin à cette disparité, Meta vient finalement d’annoncer que la norme de chiffrement de bout en bout (E2EE) sera disponible par défaut pour tous les utilisateurs d'ici à la fin de 2023.

Meta va protéger vos conversations sur Messenger avec son chiffrement de bout en bout

Les messages privés de Messenger et d'Instagram ont été initialement conçus pour fonctionner via des serveurs. À cet égard, les serveurs de Meta servent de passerelle entre l'expéditeur et le destinataire du message. Malheureusement, avec l'E2EE, Meta ne pouvait plus compter sur les serveurs pour traiter et valider les messages, c'est pourquoi elle a dû repenser l'ensemble du système pour le faire fonctionner sans les serveurs de Meta qui pouvaient lire le contenu des messages.

Le nouveau système protège les conversations contre les écoutes et les interceptions grâce au chiffrement à clé publique, ce qui signifie que personne, même les forces de l'ordre, ne peut accéder aux conversations. Dans le même temps, l'historique de vos messages sera également chiffré. Meta a décrit cette transition de « puzzle d'ingénierie incroyablement complexe et difficile ».

« À partir d'aujourd'hui, les chats de millions de personnes supplémentaires sur Messenger seront mis à niveau vers des normes de chiffrement plus strictes dans le cadre de nos tests de chiffrement de bout en bout (E2EE) en cours. Nous sommes toujours en bonne voie pour lancer le chiffrement de bout en bout par défaut pour les conversations entre amis et membres de la famille sur Messenger d'ici la fin de l'année. Alors que nous augmentons l'échelle des tests, nous souhaitions faire le point sur la manière dont nous avons abordé ce défi technique vaste et complexe », annonce Meta dans un billet de blog.

Meta a aussi déclaré qu'elle testait la récupération sur l'appareil des chats chiffrés, en demandant aux utilisateurs de configurer un code PIN ou de générer un code. Elle teste également une option permettant de sauvegarder les chats sur des services de stockage dans le cloud tels qu’iCloud ou Google Drive.