Facebook, Instagram : le fil chronologique arrive, l’Europe a fait plier Mark Zuckerberg

Facebook et Instagram vont prochainement accueillir une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de parcourir son fil d’actualité de manière chronologique, sans intervention de l’algorithme de Meta. De ce fait, la firme de Mark Zuckerberg se met en règle avec l'Union Européenne. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs, et ce n’est pas la seule.

Facebook et Instagram fonctionnent sur un système d’algorithme. Lorsque vous voyez une publication, c’est parce que Meta la met en avant selon votre historique. Il sera prochainement possible de revenir à un fil chronologique pour les utilisateurs Européens.

Sur son blog officiel, Meta annonce de nombreux changements sur ses réseaux sociaux afin de se conformer à la règlementation européenne (Digital Service Act). Ces changements sont principalement liés à son algorithme, qui se doit d’être plus transparent, mais aussi moins intrusif. Selon le communiqué, plus de 1000 personnes travaillent sur ses changements au sein de l’entreprise.

Facebook et Instagram vont adopter le fil chronologique

Le changement principal à venir, c’est l’arrivée d’un fil chronologique sur Facebook et Instagram, chose qui n’existe pas aujourd’hui. Il sera possible de tout voir dans l’ordre, sans être assailli par des publications parasites :

« Nous donnons maintenant la possibilité à notre communauté d’utilisateurs européens de voir des contenus comme les Reels, Stories ou publications qui ne sont pas poussées par Meta en utilisant l’algorithme. Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront une option pour voir les Stories et les Reels uniquement des personnes qu’elles suivent, rangées dans l’ordre chronologique du plus récent au plus ancien »

Une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ne seront plus nécessairement soumis à un système opaque. Meta va plus loin en indiquant être plus transparent sur son algo. 22 cartes explicatives ont été publiées pour expliquer pourquoi telle ou telle publication apparaît chez vous. Certains Reels sont par exemple poussés car beaucoup likés ou commentés, pas forcément par des personnes que vous connaissez.

D’autres fonctionnalités sont à prévoir. Les publicités seront archivées, avec leur date de publication et quelles personnes elles ont visé (âge, sexe, localisation…). Plus encore, les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans ne seront plus visés par des publicités basées sur leur activité. Des outils pour signaler des contenus illégaux (pas uniquement en violation avec les conditions d’utilisations) ont aussi été mis en place.

De nombreuses mesures annoncées par Meta, donc, et qui devraient arriver prochainement. On ne sait pas encore quand la chose sera déployée, mais l’arrivée d’un fil chronologique ne sera que la partie visible de l’iceberg.

Source : Meta