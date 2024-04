Facebook est accusé d’avoir laissé Netflix lire vos messages privés, encore

Dévoilés lors du procès accusant Facebook d'avoir partagé des données sensibles avec plusieurs entreprises, des documents laissent penser que Meta aurait permis à Netflix de lire les messages privées sur le réseau social. Netflix s'en était déjà défendu il y a plusieurs années.



Remontons le temps jusqu'à 2018. Cette année-là, une enquête du New York Times révèle que Meta aurait partagé vos données personnelles avec de nombreuses entreprises américaines comme Amazon, Microsoft, Spotify ou encore Netflix. Pour ce faire, des “accords spéciaux” sont passés entre le groupe de Mark Zuckerberg et plus de 150 partenaires afin qu'ils accèdent aux informations contenues sur le réseau social Facebook. Votre liste d'amis pour Bing, votre adresse mail et votre numéro de téléphone pour Amazon… La liste est longue.

Parmi les accusations, on trouve notamment celle disant que Netflix a eu accès aux messages privés envoyés sur Facebook. La plateforme de streaming publie un démenti en affirmant que ça n'a jamais été le cas et qu'elle n'a “à aucun moment […] demandé la possibilité de le faire“. L'affaire ne s'arrête pas là puisqu'en 2020, des consommateurs américains assignent Meta en justice pour ces faits. Le procès est toujours en cours, et c'est justement ce dernier qui relance la question du lien entre Netflix et Facebook.

Meta est de nouveau pointé du doigt pour avoir permis à Netlix d'accéder aux messages privés sur Facebook

Publiés par un tribunal de Californie, des textes jusque là confidentiels mettent en exergue le rôle de Reed Hastings. L'homme est cofondateur et directeur de Netflix, tout en ayant été membre du conseil administration de Facebook entre 2011 et 2019. Il aurait favorisé la création d'une “relation spéciale” entre les deux entreprises. D'après les plaignants, Hastings a fait en sorte que Netflix obtienne “l’accès programmatique aux boîtes de réception privées des utilisateurs de Facebook“. Le réseau social lui aurait aussi partagé des données relatives aux amis de celles et ceux se servant de Messenger, sa messagerie instantanée.

Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux internautes accusent de nouveau Netflix et Facebook d'avoir arrangé un espionnage secret. Le directeur des communications de Meta, Andy Stone, a répondu à l'un des messages publié sur X (Twitter) à ce propos. Il confirme l'existence d'un accord tout en précisant qu'il n'a pas la portée qu'on lui prête : “Meta n'a pas partagé les messages privés des gens avec Netflix. L'accord permettait aux gens d'envoyer des messages à leurs amis sur Facebook à propos de ce qu'ils regardaient sur Netflix directement depuis l'application Netflix“. Il ajoute que “de tels accords sont monnaie courante dans l'industrie“. Le verdict devrait être rendu dans quelques mois.

Source : Le Monde